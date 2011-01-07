-POTADA EFES PİLSEN'E 1 YIL SÜRE ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Spor kulüpleri ve takımların isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretler kullanılamayacak. Mevcut spor kulüpleri de, bu aykırılığı 1 yıl içerisinde giderecek. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun (TAPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışı ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği'' ile alkollü içkilerde reklam, sponsorluk ve promosyon uygulamaları, denetim ve yaptırımlar da yeniden düzenlendi. Buna göre: -Her çeşit alkollü içkinin televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla reklamının yapılması yasak olacak. Çocukları ve gençleri hedef alarak ve sportif faaliyetler ile bağlantı kurulmak suretiyle reklam yapılamayacak. -Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, yardım, eşantiyon veya promosyon olarak dağıtılamayacak. -Alkollü içki satışı, ambalajı, sunumu ve tanıtımlarında, din, ırk, bayrak, siyasi parti, teşekkül, dernek ve vakıflar ile spor kulüpleri ve takımlarının amblem, flama, sembol ve diğer alametleri ile spor içerikli ifade, şekil ve semboller kullanılamayacak. -Alkollü içki markaları ile spor içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ve şirket şeklindeki yapılanmalar da dahil olmak üzere, spor kulüpleri ile takımlarının isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretler kullanılamayacak. Yönetmeliğe eklenen bir geçici madde ile bu hususlara ilişkin aykırılıklar, bugünden itibaren 1 yıl içerisinde giderilecek. -Alkollü içki reklamlarında, bireysel ya da toplumsal nitelikli özel olaylara vurgu yapılarak, alkollü içki içmeyi özel olayların bir parçası olarak ilişkilendiren içerik kullanılamayacak. -Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu nevi etkinliklerin tanıtımında ve etkinliğin gerçekleştirileceği mekanlarda, alkollü içki markaları ya da markaları çağrıştıracak unsurlar kullanılamayacak. -Alkollü içki reklamlarında hedef kitle olarak gençler ve çocuklar seçilemeyecek. Gençler, çocuklar ile genç ya da çocuk olmadığı halde böyle bir imaj veren veya verdiren kimseler, alkollü içki reklamlarında kullanılamayacak. -Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları artırdığı vurgulanamayacak. Çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında ve yayınların ilk ve son kapak ile sayfalarında alkollü içki reklamları yer alamayacak. -Alkollü içki reklamlarında herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya kamuoyunun güvenini kazanmış ya da yardım kuruluşları ile işbirliği içinde olan veya çocuk ve gençler yararına faaliyette bulunan, medyada isim yapması gibi nedenlerle çocuk ve gençler için örnek teşkil eden ya da edebilecek herhangi bir kişi, karakter veya grup yer alamayacak. -DENETİM VE YAPTIRIMLAR- -Yönetmelik ihlalleri halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak ve idari müeyyideler uygulanacak. Belgelerde yer alan şartlara aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler yazılı olarak uyarılacak ve kendilerine süre verilecek. Bu süre içinde de aykırılığın giderilmemesi halinde satış belgeleri iptal edilecek. -Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı yargılanması devam edenler ile mahkum olanlara veya kanunlara aykırılıktan dolayı yargılanması devam edenler ile mahkum olanlara ya da 2 defadan fazla ön ödemede bulunması nedeniyle haklarında kamu davası açılmamış ya da düşmüş olanlara satış, dağıtım ve uygunluk belgesi verilmeyecek. Verilen belgeler de iptal edilecek. -Yönetmelik öncesi verilmiş olan ve geçerliliği bulunan satış belgelerinin geçerlik süreleri ve 2011 yılı süre uzatım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Kurul Kararı ile belirlenecek. Daha önce satış belgesi almış olan kişilerin faaliyetine veya işyerine ilişkin mevcut durumlarının Yönetmelik hükümlerine aykırılık içermesi halinde de bu aykırılık, 6 ay içerisinde giderilecek. Yönetmelikte yer alan bir geçici madde uyarınca da, nihai tüketicinin kullanımına yönelik ambalajlı genel amaçlı etil alkol ve evsel kullanım alkolü, bu ürünlerin satışına ilişkin müstakil bir düzenleme yapılana kadar, toptan alkollü içki satış belgesi ve perakende alkollü içki satış belgesi bulunan kişilerce satılabilecek. Yönetmeliğin satış belgelerine ilişkin esasları düzenleyen 12'nci maddesi dışındaki maddeleri bugün yürürlüğe girdi. Satış belgeleriyle ilgili maddenin ise 90 gün sonra yürürlüğe girmesi öngörüldü.