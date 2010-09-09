-POTADA DOPİNG ÇIKMADI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bugüne kadar en kapsamlı doping testlerinin uygulandığı ve şimdiye kadar kurallara aykırı herhangi bir sonuçla karşılaşılmadığı bildirildi. Şampiyonanın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, organizasyonda bugüne kadar 48'i ilk iki günde olmak üzere 24 takıma 60'dan fazla doping testi uygulandığı belirtilerek, ''Bu testlerin tamamı negatif çıkarken çeyrek finallerde de aynı sonuçların çıkması bekleniyor'' sözlerine yer verildi. FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann, konuyla ilgili ''Ortaya çıkan sonuçlar tüm oyuncuların temiz olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Ancak bu durum testlere devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. FIBA, basketbolda hiçbir oyuncunun doping kullanmaması ve dopingin basketbola girmemesi için çalışıyor'' değerlendirmesinde bulundu. FIBA'nın, şampiyonadaki 80 karşılaşmada 100'den fazla test yapmayı planladığı kaydedildi.