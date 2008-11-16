Potada dev randevu



Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Beşiktaş Cola Turka bugün saat 20.15'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda karşı karşıya gelecek.





Beko Basketbol Ligi'nde ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Beşiktaş Cola Turka, 5. hafta mücadelesinde bugün karşı karşıya gelecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.15'de başlayacak derbi maçı Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Uğur Özen hakem üçlüsü yönetecek.



Ligde geride kalan 4 haftada bütün maçlarını kazanan son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Ülker haftaya averajla liderlik koltuğunda girerken, 4 maçtan sadece 1'ini kazanıp, 3'ünü yitiren ve sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş Cola Turka ise averajla 12. sırada yer alıyor.



Derbi maçta, üç büyük kulüp arasında yapılan anlaşma gereği konuk Beşiktaşlı taraftarlar salona alınmayacak.

