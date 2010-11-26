-POTADA DEV MAÇ YARIN İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Cola Turka ile ligin yeni takımlarından Medical Park Trabzonspor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Cola Turka Arena'daki karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. İki takımı lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek maçı Recep Ankaralı, Fatih Arslanoğlu, Özlem Yalman hakem üçlüsü yönetecek. Beko Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçları öncesi Beşiktaş Cola Turka 3 galibiyet ve 3 yenilgi sonrası sayı averajıyla 7., 1 galibiyet ve 5 yenilgili Medical Park Trabzonspor ise yine averajla 13. sırada bulunuyor.