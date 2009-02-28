Potada dev maç



Beko Basketbol Ligi'nde lider Efes Pilsen ile ikinci sıradaki Galatasaray Cafe Crown Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 19.15'de başlayacak ve Spormax'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı Engin Kennerman, Alper Özgök, Semih Vural hakem üçlüsü yönetecek.



Ligin ilk haftasındaki Banvit yenilgisinin ardından üst üste 18 maçını da kazanan Efes Pilsen, 37 puanla liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Galatasaray Cafe Crown'ın ise 19 maçta 16 galibiyet, 3 yenilgi sonrası 35 puanı bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında yapılan maçı Efes Pilsen 91-84'lük skorla kazanmıştı.



Geçen hafta Teknosa Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek moral bulan Efes Pilsen, Galatasaray Cafe Crown karşısında da galip gelerek, hem galibiyet serisini 19 maça çıkarmak, hem de olası bir play-off eşleşmesine 1-0 önde başlamak avantajını kayalamak amacında.



İkinci yarıdaki 4 maçını da kazanan Galatasaray Cafe Crown ise Quinton Hosley ve Anthony Tolliver ile güçlendirdiği kadrosuyla Efes Pilsen'in galibiyet serisine son verip, olası bir play-off eşleşmesine eşitlikle başlamanın hesaplarını yapıyor.

