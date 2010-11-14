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Spor

POTADA DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2010 19:26

-POTADA DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan derbi maçta Galatasaray Medical Park, Beşiktaş Cola Turka'yı 63-50 yendi. Karşılıklı basketlerle geçilen maçın ilk periyodu Galatasaray Medical Park'ın 13-12 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar pota altından Fowles ve Currie ile etkili olup farkı açmaya başladı ve devreyi 34-21 önde kapadı. Oyundaki üstünlüğünü 3. periyotta da sürdüren Galatasaray Medical Park, 3. çeyreği 49-35 önde tamamladı. Beşiktaş Cola Turka, son periyotta Marques ve Santos'un sayılarıyla rakibini yakalamaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, bitime 3 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) kadar indirse de Galatasaray Medical Park toparlanıp yeniden farkı açtı ve sahadan 63-50 galip ayrılıp ligdeki 4. maçını da kazandı. -IVERSON DA İZLEDİ- BJK Cola Turka Arena'da antrenmana çıkacak olan Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı oyuncuları da maçın ikinci yarısını izledi. Salona gelen az sayıdaki siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transfer Allen Iverson'a sevgi gösterilerinde bulundu. Iverson, maçı bir süre protokol tribününden takip etti.

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