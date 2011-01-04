-POTADA DERBİNİN GALİBİ FENERBAHÇE ÜLKER İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Beko Basketbol Ligindeki karşılaşmada Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 81-72 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, Kerem Gönlüm, Vujcic ve Rakocevic'in sayılarıyla 4. dakikada 11-5 öne geçti. Fenerbahçe Ülker, pota altında Kaya ve Tomas ile skoru dengelemeye çalışırken, lacivert-beyazlı takım aynı oyuncularla etkili olmaya devam ederek, 8. dakikada farkı 7 sayıya (13-20) çıkardı ve savunmada sıkıntı yaşayan rakibi karşısında ilk periyotu 24-19 üstün geçti. İkinci periyota da iyi başlayan Efes Pilsen, Nachbar'ın basketiyle 13. dakikada skoru 20-28 yaptı. Fenerbahçe Ülker, bir ara savunmada üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, hücumda yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 16. dakikada 36-27 üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, periyotun son bölümünde Ukic ile etkili olurken, Efes Pilsen, Kerem Tunçeri'nin dışardan kaydettiği şık basketle ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Lavrinovic ve Kaya'nın basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 22. dakikanın hemen başında skoru eşitledi: 41-41. Baskılı mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, Ömer'in dışardan kaydettiği basketle 24. dakikada 46-45 öne geçti. Efes Pilsen, Vujcic ile oyunu dengede götürmeye çalışırken, taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Ülker, mücadelenin kontrolünü eline aldı ve pota altında bulduğu basketlerle son çeyreğe 56-49 önde girdi. Etkili mücadelesini son periyota da taşıyan Fenerbahçe Ülker, oyun kurmakta zorlanan rakibi karşısında Tomas ve Ukic ile dışardan bulduğu basketlerle 33. dakikada farkı 15 sayıya (65-50) çıkardı. Yaptığı hücumlardan eli boş dönen Efes Pilsen karşısında Ukic ile skor bulmaya devam eden sarı-lacivertli takım, 35. dakikada farkı 18 sayıya kadar (71-53) yükseltti. Ancak daha sonra toparlanan Efes Pilsen, Kerem Gönlüm ve Kerem Tunçeri'nin çabalarıyla farkı hızla eritmeye çalışırken, son dakikaya 74-67 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle girildi. Bitime 34 saniye kala Efes Pilsen Rakocevic'in turnikesiyle farkı 4 sayıya (76-72) kadar indirmeyi başarsa da yaptığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan 81-72 galip ayrılmayı bildi. -EFES PİLSEN'DEN İTİRAZ- Efes Pilsen Kulübü, daha önce pazar günü oynanması planlanan maçın bugüne alınmasına ve Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Sarunas Jasikevicius'un lisansının bugün çıkartılarak karşılaşmada oynatılmasına itiraz etti. Lacivert-beyazlı kulübün görevlileri, hakem masasına gelerek itirazlarını yazılı bir şekilde yetkililere sundular. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Aytuğ Ekti xx, Ahmet Ersan Ergüler xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 15, Ömer xx 7, Tomas xxx 22, Kaya xxx 16, Lavrinovic x 4, Kinsey xx 6, Preldzic x, Oğuz xx 11, Jasikevicius x, Mirsad x Efes Pilsen: Wisniewski x 4, Rakocevic xx 14, Sinan x, Kerem Gönlüm xxx 18, Vujcic xx 12, Kerem Tunçeri xxx 11, Thornton x 2, Dudley x 7, Nachbar x 4 1. Periyot: 19-24 Devre: 37-41 3. Periyot: 56-49 5 Faul Alan: 38.36 Wisniewski (Efes Pilsen) -NOTLAR- -Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli forma altında ilk maçına çıktı. Jasikevicius, 12.13 dakika görev yaptığı karşılaşmada sayı kaydetmezken, 2 ribaunt, 3 asist yaptı. -Efes Pilsen'de Roberts, rotasyon nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. -Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, salonunun büyük bölümünü doldurarak, maç boyunca takımlarına destekte bulundular. -Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı localarından takip ettiler.