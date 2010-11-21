-POTADA DERBİNİN GALİBİ FENERBAHÇE İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta Beşiktaş Cola Turka'yı 74-67 yenen Fenerbahçe Ülker, 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri karşısında zaman zaman zorlanmalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılırken Beşiktaş Cola Turka ise 6. maçta 3. yenilgisini aldı. -IVERSON 2 SAYIDA KALDI- Derbi maçta gözlerin üzerinde olduğu Beşiktaş Cola Turka'nın NBA patentli oyuncusu Allen Iverson ise beklenen performansını sergileyemedi. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Iverson, maçta 19 dakika 17 saniye süre alırken, sadece 2 sayı atabildi. 6 kez 2 sayılık atış deneyen ve bunların sadece 1'inde başarı sağlayan Iverson, 1'i hücum, 3'ü de savunma olmak üzere toplam 4 ribaund aldı. Ömer Onan tarafından savunulan ABD'li oyuncu 2 kez de top kaybı yaptı. -ÖMER ÇIKTI, IVERSON ATTI- Iverson, karşılaşmadaki ilk ve tek basketini 3. periyotta 28. dakika içinde attı. ABD'li oyuncunun basketi, o ana kadar Iverson'ı başarılı bir şekilde savunan Ömer kenardayken geldi. Dirseğindeki kanama nedeniyle kenara alınan Ömer, daha sonra yeniden oyuna girdi. -EN SKORER LIKHOLITOV- Derbi maçın en skorer ismi Beşiktaş Cola Turka'nın Rus oyuncusu Fedor Lıkholitov oldu. Likholitov, toplam 22 sayı atarken, Cevher de takımı adına 19 sayıya imza attı. Siyah-beyazlılarda diğer oyuncular çift haneli rakamlara ulaşamadı. Fenerbahçe Ülker'de ise Ömer Onan 20 sayıyla en skorer isim olurken, Oğuz ve Tomas da 12'şer sayı attılar. Bu arada, Fenerbahçe Ülker, ribaundlarda da rakibine üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler 46 ribaund alırken, Beşiktaş Cola Turka ise 38 ribaundda kaldı. -ÖMER, MİRSAD VE KINSEY'E TEPKİ- Beşiktaşlı taraftarlar, maç sırasında zaman zaman Fenerbahçe Ülkerli bazı oyunculara tepki gösterdi. Önce Mirsad'a küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, daha sonra Cevher ile tartışan Ömer'i hedef aldılar. Bir pozisyon sonrası taraftarların tepkisini alan Kinsey de küfürlü tezahüratlara maruz kaldı. Öte yandan, maçın son bölümünde bir pozisyon sonrası takım arkadaşları Ömer ile Mirsad birbirleriyle tartıştı. -ANONS YAPILDI- Maçın 3. periyodunda 28. dakika oynanırken, hakemler küfürlü tezahürat nedeniyle anons yaptırdı. Yapılan anonsla taraftarlardan kötü tezahüratta bulunmamaları istendi. Diğer yandan, maçın bitimiyle birlikte Fenerbahçe Ülkerli oyuncular koşarak soyunma odasına doğru yönelirken, tribünlerden yabancı maddeler atıldı.