-POTADA DERBİ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 6. haftada yapılacak maçların programı belli oldu. Kadrosuna NBA'in yıldız oyuncusu Allen Iverson'ı katan Beşiktaş Cola Turka ile Beko Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker arasındaki derbi, 21 Kasım Pazar günü oynanacak. BJK Cola Turka Arena'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 20 Kasım Cumartesi: 13.00 Galatasaray Cafe Crown-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi) 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi (Antalya Atatürk) 17.00 Olin Edirne-Oyak Renault (Mimar Sinan) 17.30 Erdemir-Aliağa Petkim (Erdemir) 17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (Bursa Atatürk) 18.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Karşıyaka) 21 Kasım Pazar: 13.00 Medical Park Trabzonspor-Efes Pilsen (19 Mayıs) 15.30 Beşiktaş Cola Turka-Fenerbahçe Ülker (BJK Cola Turka Arena)