Potada derbi öncesi kriz büyük; G.Saray maça çıkacak mı, şampiyon kim olacak

Fenerbahçe ile Galatasaray basketbol takımları arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek son maçın oynanıp, oynanmayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Basketbol Ligi play-off turu final karşılaşması normal şartlarda bugün saat 21:00’de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe takımının Ülker Spor Arena’ya gelerek, 21:15’e kadar Galatasaray’ın maça çıkmasını beklemesi beklenirken, Galatasaray’ın maça çıkmaması durumunda şampiyonluk kupasını kaldırmak için tören yapılması planlanıyor.

Karşılıklı açıklamalar

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, G.Saray’ın F.Bahçe ile bugün oynanacak final maçına çıkmayacağını açıklamasının yankıları dün de devam etti. İlk tepki TBF’den geldi. Federasyon özetle G.Saray’ın Tahkim’e başvurabileceğini açıkladı. Sarı kırmızılıların cephesinde ise dün idmana çıkan oyuncular yöneticilere ‘oynamak istediklerini’ söyledi.

Yönetim ise TBF’den adım bekliyor. Dün akşamdan itibaren Maslak Sheraton’da kampa giren Cimbom, maç oynayacakmış gibi şut idmanı yapacak. Tarafların açıklamaları şöyle:

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman: “Federasyon geri adım atarsa, biz de atarız. Ama BU şartlarda maça çıkmayacağız gibi görünüyor.”

Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Necati Demirkol: “TBF samimi olur, şartlar değişirse, maça çıkmayı başkan gündeme getirir, düşünürüz.”

TBF Başkanı Turgay Demirel: “G.saray’ın endişesi olmasın. Güvenlik sorunu olmayacak. Beklentimiz hatadan dönmeleri.”

Federasyona yakın kaynaklar ise, hakemin değiştirilmesi veya F.Bahçe’ye cezanın söz konusu olmadığını belirtti.

‘Yıldırım da benden özür dilesin’

TBF’nin geri adım atacağına dair duyumlar aldığını söyleyen Ergin Ataman böyle bir durum olursa biz de geri adım atabiliriz” dedi.

Ataman, “Arena’da kaybettiğimiz 2. maçtan sonra hakem hatasıyla yenildiğimizi söyledim ve takımımı motive için de ‘F.Bahçe’ye iki avans verdik’ dedim. F.Bahçe camiasında sıkıntı yarattıysam özür diliyorum. Aziz Yıldırım’dan da özür bekliyorum. Hiç kimse Milli Takım koçuna ‘Ahlaksız’ ya da ‘Seni Milli Takım’da barındırmayacağım’ diyemez. Yıldırım’ın açıklamaları nedeniyle tehdit altındayım” dedi.

Basketbolcuların Abdi İpekçi’de yaptığı idmanı izleyen Necati Demirkol ise şöyle konuştu:

“Şıracının şahidi bozacı. Recep Ankaralı’yı savunacaklarına aralarından ayıklasınlar. Bu süreci yaratan TBF’dir. Basketbol Federasyonu samimi olursa, şartlar değişirse, Başkan maça çıkmayı gündeme getirir, düşünürüz.”

Faruk Süren’den tepki, Mehmet Cansun’dan destek

Yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı F.Bahçe final serisi son maçına çıkmama kararını Hürriyet’e yorumlayan G.Saray’ın eski başkanları farklı görüşler dile getirdi. Faruk Süren, kararı hatalı bulduğunu belirtirken, Mehmet Cansun, yönetimi haklı buldu.

Faruk Süren: “Bu yönetimsel zafiyettir. Demek ki G.Saray yönetimi Federasyon’da gerekli etkinlik gösterememiş ve lobi yapamamış. Bu zafiyetten dolayı sporcuları cezalandırmak yanlıştır. Çok üzücü, yanlış bir karar. Galatasaray yönetimi böyle bir karar alma durumunda kaldığı için üzülüyorum.

Bu sporcular çatır çatır oynayarak buraya gelmişlerdir. Son maça çıkarken yüzde 50 şampiyon olma şansları vardı. Bu yüzde 50 şampiyonluk şansından vazgeçmeleri yanlış bir yöneticilik kararıdır.

Can güvenliği konusuna gelince... Emniyet güçleri vardır. Nereden biliyorsunuz, can güvenliğinizin olmadığını? Can güvenliği aksaklığında ilgili yerlere başvurulur. Şube kapatmak için ise genel kurul kararı lazım.”

Mehmet Cansun: “Öncelikle basketbolun kapatılacağını zannetmiyorum. Yönetimin maça çıkmama kararını doğru görüyor, destekliyorum. Kim alırsa alsın kupayı… Hakemin günahını girmeyelim ama Aziz Bey ile mahkemedeki tapelerde bu arkadaşın ismi var. G.Saray-F.Bahçe final oynarken bu şahsı baş hakem atıyorsun. Federasyon Galatasaray’a, ‘Ben sana burada maç kazandırtmam’ demek istiyor. Başka hakem mi yok? Mahkemede Aziz Bey ile ismi geçen adam bu maça verilir mi? Bu rezilliktir!”

Mehmet Helvacı: “Federasyon’a tepki doğru. F.Bahçe’nin yanında hareket ediyorlar. Ancak sen finale çıkmayarak, kupayı onlara veriyorsun. Kimi cezalandırıyorsun? Üstüne disiplin cezaları alacaksın. ‘Hakem yanlı yönetecek’ diyorsun. Özde haklısın ama bu varsayım. Sen maça çık, yanlış mı, doğru mu yönetti gör.”

‘Şampiyonluk maç oynayarak kazanılsın’

Federasyon cephesinde ise başkan Turgay Demirel, “G.Saraylılar endişe duymasın, güvenlik sorunu olmayacaktır. Beklentimiz bu hatadan dönülmesi” diyerek, final maçının oynanmasının herkesin yararına olacağını ifade etti.

Demirel, ”Maçın güvenli oynanması için çalışan tüm kişiler bundan rencide olmuştur. Dileğimiz hak edenin kazanarak şampiyon olacağı, seyircilerin her iki tarafa da saygı duyduğu bir basketbol maçının tamamlanmasıdır” dedi.

TBF’nin sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise, “Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlara ve her türlü disiplin cezasına itiraz yolu kulüplerimize açıktır. İtiraz edilecek yer Tahkim Kurulu‘dur. Hakemlerimizden birinin 3 Temmuz olayları sürecinde adının geçmiş olması hedef şaşırtmaya yönelik talihsiz bir saptamadır” denildi.

Federasyon’a yakın kaynaklar ise G.Saray’ın beklediği gibi hakemin değiştirilmesi veya F.Bahçe’ye ceza verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

‘17 Haziran duruşumuz sürecektir’

Galatasaray’ın dün yapılan açıklamada, önceki gün (17 Haziran) alınan kararın geçerli olduğu belirtildi. “17 Haziran duruşumuz sürecektir” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Galatasaray Spor Kulübü’nün dün (önceki gün) yaptığı tarihi açıklamanın sadece bir güne özel ve bir maçla ilgili tavır olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz. Kararlarımızın arkasındayız.

17 Haziran açıklamamızda yer alan, basketbol takımlarımızın lig yarışından çekilmesi seçeneği dahil başka adımların ilgili kurullarımızda değerlendirileceği hususu da; bu bağlamda ciddi bir uyarı olarak alınmalıdır.

Bu şubelerimizi kapatmak ve küçültmek gibi bir düşüncesi asla olmamıştır ve olmayacaktır.”

Fener 21.00’de sahaya çıkacak 15 dakika bekleyecek

G.Saray’ın, F.Bahçe’nin sahasının kapatılmaması ve hakem Ankaralı yüzünden sahaya çıkmama kararı aldığı final serisinin son maçı, programa göre bugün saat 21.00’de Ülker Sports Arena’da...

Lig TV 3’ten yayınlanacak maçın başlama saatiyle sahaya çıkacak sarı lacivertliler, kurallara göre 15 dakika rakiplerini bekleyecek. G.Saray sahaya çıkmaz ise F.Bahçe 20-0 galip ilan edilecek ve seriyi şampiyon tamamlayacak. Şampiyonluk kupası ise hakem ve gözlemci raporlarının federasyona iletilmesi sonrası, alınacak yönetim kurulu kararının ardından sarı lacivertlilere verilecek.

‘İçimizdeki İrlandalıları sevindirmeyiz’

Basketbol şubesinin kapatılacağı tartışmalarına yanıt veren yönetici Necati Demirkol, “İçimizdeki İrlandalılara bu camia asla izin vermez” dedi.

G.Saray’da maça çıkmama kararıyla birlikte, basketbol şubesinin kapatılacağı yönündeki spekülasyonlar da yoğun tartışmalara yol açtı.

Yönetim kurulu içinde kapatma yanlısı olanların bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Necati Demirkol “İçimizdeki İrlandalılara bu camia izin vermez. Onları sevindirmeyeceğiz. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” yanıtını vererek şöyle devam etti:

‘Basketi biz getirdik’

“100 yıllık çınarı kapattırmayacağız. Türkiye’ye basketbolu getiren ve bu sporu ithal eden Galatasaray Spor Kulübü’dür. Bu büyük kulüp, bu kadar önem verdiği ve başarılar elde ettiği, Türkiye’yi gururla temsil ettiği bir branştan çekilemez. “

Öte yandan, Galatasaray tüzüğüne göre, herhangi bir şubenin kapatılması kararını ancak genel kurul verebiliyor.

Obra: Kararlı ve inançlı şekilde mücadele edeceğiz

G.Saray maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayan F.Bahçe Ülker de koç Obradovic Fenerbahçe TV’ye “Kararlı ve inançlı bir şekilde sahaya çıkarak mücadele edeceğiz” dedi.

Obradovic, “Bizim tek yapmamız gereken yarın (bugün) oynanacak final maçına en iyi şekilde hazırlanmak” diye konuştu.

Bu arada G.Saray’ın aldığı maça çıkmama kararının ardından F.Bahçe camiasında farklı bir beklenti var. Hemen hemen tüm yöneticiler, sarı kırmızılıların sahaya çıkacağına inanıyor. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere tüm yönetim, ezeli rakiplerinin karar değiştireceğini düşünürken basketbolculardan da konsantrasyonlarını bozmamaları istendi.

Fenerbahçe’den taraftara davet

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinin açılış sayfasına, bugünkü final serisinin 7. maçı konuldu.

Fenerbahçe, resmi web sitesinden, “Final 7. maçında Fenerbahçe Ülker Arena’da takımımızın yanındayız” başlığıyla taraftara çağrıda bulunuldu. Tüm biletlerin tükendiği karşılaşmada için Fenerbahçeli basketbolcular hazırlıklarını dün akşamki idmanla sürdürdü ve kampa girdi.