-POTADA DERBİ MAÇTAN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasındaki derbi maçta, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını coşkuyla destekledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarıyla oyuncularına moral verdi. Basketbolcuları tribüne çağıran taraftarlara, oyuncular alkışla karşılık verirken, ''Bizler inandık, siz de inanın, bu maçı alın'' diye tezahüratı yapıldı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin sarı-lacivertli taraftar izledi. İki takım arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçe Ülker'in ev sahibi olduğu karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar alınmadı. -JASIKEVICIUS KADRODA- Fenerbahçe Ülker'de sakatlığı nedeniyle TOFAŞ maçında forma giyemeyen Sarunas Jasikevicius, bu akşam kadroda yerini aldı. Sarı-lacivetlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle oynamayan Tarence Kinsey, derbi maçta da forma giymedi. Sakatlığı bulunan Can Maxim Mutaf'ın yanı sıra uzun süredir sakat olan Gasper Vidmar, Engin Atsür ve Mirsad Türkcan kadroda yer almadı. -ŞAMPİYON OLAN BAYAN TAKIMI DA KARŞILAŞMADA- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 3-1 ile geçerek, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı teknik heyeti ve bazı oyuncuları da karşılaşmayı izledi. Başantrenör Laszlo Ratgeber, menajer Didem Akın ve bazı oyuncular, locadan derbi maçı takip etti. Karşılaşma öncesi bayan basketbol takımı anons edilerek, dev ekranlarda şampiyonluk kupasıyla görüntülerine yer verildi. Fenerbahçeli taraftarlar, bayan takımı teknik heyet ve oyuncularını alkışladı. -''KÜMEDE KAL'' TEZAHÜRATLARI- Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray Cafe Crownlı basketbolcular ısınmak için sahaya çıkarken, sarı-kırmızılı futbol takımının ligdeki durumuna tezahüratlarıyla gönderme yaptı. Taraftarlar, bir süre ''Kümede kal, kümede kal Galatasaray'' diye tezahüratta bulundu.