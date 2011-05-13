-POTADA DERBİ MAÇIN ARDINDAN İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Cola Turka'yı 94-90 yenerek, seride 2-0 öne geçen Galatasaray Cafe Crown'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, play-off'a yakışan bir mücadele olduğunu söyledi. Mahmuti, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, keyifli mücadeleden dolayı iki takımı da kutlamak gerektiğini, herkesin performansının üzerine çıktığını belirtti. Maça iyi başladıklarını vurgulayan Mahmuti, ''3. periyotta biraz durakladık. Sonra toparlanıp, geri geldik ve maç uzatmaya gitti. Onlarda Kemp'in mükemmel performansı vardı, bizim tarafta Shumpert'in skorer oyunu. Bütün olarak baktığınızda keyifli ve play-off'a yakışan mücadele oldu'' diye konuştu. Sarı-kırmızılı oyunculardan Ermal Kurtoğlu ise çok önemli bir maçı kazandıklarına değinerek, şunları söyledi: ''2-0 önde olmamız, önemli değil. Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Beşiktaş, çok iyi bir takım. Bugün hem bizim hem onların bir kaç şanslı atışları oldu. Fakat oyun genelinde bizim hem savunmada hem hücumda bir üstünlüğümüz oldu. Hedefimiz pazar günü de kazanıp, yarı finale çıkmak.'' Bu arada, karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown'da Preston Shumpert 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle galibiyette büyük pay sahibi olurken, Ermal Kurtoğlu 16 sayı, 6 ribaunt, Joshua Shipp 14 sayı, 6 ribaunt ile oynadı. Beşiktaş Cola Turka'da ise Marcelus Kemp, 27 sayı atarken, Mire Chatman 18 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Ogilvy 16 sayı, 11 ribaunt ve Serkan Erdoğan da 16 sayı ile oynadı. Siyah-beyazlılar, 19 top kaybı yaparken, ribauntlarda rakibine 41-36'lık üstünlük kurdu.