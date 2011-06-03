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Spor

POTADA DERBİ MAÇ KAPALI GİŞE İSTANBUL (A.A)

03 Haziran 2011 20:16

-POTADA DERBİ MAÇ KAPALI GİŞE İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında yarın oynanacak Beko Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliğinde 15 bin 500 seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın Biletix'ten satışa sunulan biletleri tükendi. Fiyatları 5, 30 ve 40 lira olarak belirlenen tüm biletleri alan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının ezeli rakibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde destek için hazır olduklarını gösterdi.

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