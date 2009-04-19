Potada derbi Galatasaray'ın



Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Cafe Crown, ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka'yı 111-94 yendi. Sarı-kırmızılı takımda Tolliver attığı 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Beko Basketbol Ligi'nin derbi mücadelesinde Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka'yı 111-94 yendi.



Sezonun ilk yarısında Beşiktaş Cola Turka'ya yenilen Galatasaray Cafe Crown, kazandığı bu maçla play-off'lardaki olası bir eşleşmede durumu eşitledi.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 5. dakika 12-12'lik eşitlikle geçildi. Periyodun son 3 dakikasında Tolliver, Hüseyin ve Hosley ile üst üste bulduğu 3'lüklerle farkı açmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, son saniyede de Cüneyt'in 3'lüğüyle ilk çeyreği 29-17'lik skorla önde kapadı.



2. periyoda da hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, rakibinin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek, 12. dakikanın içinde Hosley'in basketiyle maçta 37-21'lik üstünlük yakaladı. Mücadeleyi dengelediği dakikalarda skor üretmekte zorlanan, savunmada iyi organize olamayan ve rakibine kolay atışlar bırakan Beşiktaş karşısında 3'lüklerle etkili olan Galatasaray, 18. dakikada Atkins'in 3'lüğüyle farkı 20'ye çıkardı: 55-35. Rakibinin farkı eritme çabalarına karşın kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren evsahibi ekip, devreyi 63-44 önde tamamladı.



Maçın ilk yarısında Galatasaray Cafe Crown'da Tolliver (21 sayı) ve Atkins (17 sayı), skorer oyunlarıyla takımlarını taşıyan isimler olurlarken, Beşiktaş Cola Turka'nın en skorer oyuncusu Baxter, 11 sayı kaydetti.



İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, Mehmet, Wesson, Baxter ve Chatman ile bulduğu sayılarla rakibi önünde etkili olarak farkı eritti. İlk 6 dakikalık bölümde Galatasaray Cafe Crown'a karşı 21-4'lük bir seri yapan Beşiktaş Cola Turka, 26. dakikanın içinde Mehmet'in 3'lüğüyle farkı 2 sayıya düşüşerek skoru 67-65'e taşıdı. Ancak kısa sürede toparlanan Galatasaray Cafe Crown, Hüseyin, Hosley, Graves ve Milojeviç'in sayılarıyla etkili olarak farkı açmaya başladı ve 3. periyodu da 80-71 önde tamamladı.



Sarı-kırmızılılar, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek, karşılaşmayı 111-94 kazandı.



GALATASARAY CAFE CROWN: 111 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 94

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Engin Kennerman xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Kaan Büyükçil xx

Galatasaray Cafe Crown: Atkins xxx 21, Graves xx 7, Altay xx 3, Milojeviç xx 8, Hüseyin xxx 12, Tolliver xxx 30, Hosley xxx 20, Cüneyt xx 6, Cemal xx 2, Murat x, Alican xx 2

Beşiktaş Cola Turka: Muratcan x 3, Chatman xx 15, Cevher xx 7, Baxter xxx 18, Wesson xxx 16, Adem xx 6, Mehmet Yağmur xxx 14, Haluk xx 15

1. Periyot: 29-17

Devre: 63-44 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 80-71

