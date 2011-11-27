-Potada derbi Fenerbahçe'nin İSTANBUL (A.A) - 27.11.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park'ı 96-82 yendi. Galatasaray, bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Matovic ve Nevriye'nin basketleriyle 3. dakikayı 7-0 önde geçti. İlk basketini 3. dakika içinde Prince ile bulan Galatasaray Medical Park, oyunda dengeyi kurdu ve Charles'in basketiyle 4. dakika içinde 10-9 öne geçti. Fenerbahçe'nin hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 7. dakikayı 17-12 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve McCoughtry ile üst üste basketler bulan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi. Maçın ikinci periyodu karşılıklı basketlere sahne oldu. Fenerbahçe, McCoughtry, Galatasaray Medical Park ise Charles ve Taurasi ile sayılar üretirken, devre sarı-lacivertlilerin 2 sayılık üstünlüğüyle 40-38 sona erdi. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe, rakibine ribaundlarda 27-16 üstünlük sağlarken, bu durumu skora yansıtamadı. İlk yarıda sarı-lacivertlilerde süre alan tüm oyuncular sayı bulurken, sarı-kırmızılılarda ise 5 oyuncu sayı atabildi. İkinci yarıya McCoughtry'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada farkı 7 sayıya (45-38) çıkardı. Galatasaray Medical Park, Taurasi'nin üst üste bulduğu basketlerle farkı kapamaya çalıştıysa da, sarı-lacivertliler, Birsel ve Taylor'ın da devreye girmesiyle 27. dakikada 61-49 ile farkı 12 sayıya taşıdı. Fenerbahçe, 3. periyodu 69-61 önde kapadı. Son periyoda Birsel'in etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 33. dakika içinde farkı 14'e (79-65), 37. dakikada da 20 sayıya (89-69) çıkardı. Taurasi'nin basketleriyle aradaki farkı kapamaya çalışan Galatasaray Medical Park, bunu başaramayınca, Fenerbahçe sahadan 96-82 galip ayrılarak, sarı-kırmızılılara ligdeki ilk yenilgisini yaşattı. Salon: Caferağa Hakemler: Rüştü Nuran xx, Semih Vural xx, Ziya Özorhon xx Fenerbahçe: Birsel xxx 16, McCoughtry xxx 24, Taylor xxx 15, Matovic xxx 15, Nevriye xxx 17, Tamane xx 4, Esmeral xx 5, Nevlin x Galatasaray Medical Park: Işıl xx, Prince xx 13, Taurasi xxx 33, Bahar xx 3, Charles xxx 22, Şaziye x, Melisa xx 8, Gülşah x 3 1. periyot: 21-19 Devre: 40-38 3. periyot: 69-61 5 Faulle Çıkan: 39.49 Taurasi (Galatasaray Medical Park)