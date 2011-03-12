-POTADA DERBİ BEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin derbi maçında Beşiktaş Cola Turka, Fenerbahçe Ülker'i 92-84 yendi. Maça iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, 3. dakikayı 8-4 önde geçti. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ogilvy ile pota altından sayılar bulan siyah-beyazlılar, 6. dakikada Cevher'in 3 sayılık basketiyle skoru 15-6'ya getirdi. Kemp'in peş peşe iki üç sayılık atışı sonrası farkı 13 sayıya (12-25) kadar çıkaran Beşiktaş Cola Turka, ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyoda da taşıyan Beşiktaş Cola Turka, savunmada sorun yaşayan rakibi karşısında organize hücumlarla sayılar bulmayı sürdürürken, 13. dakikada farkı 17 sayıya (36-19) çıkardı. Tomas'ın üç sayılık atışıyla toparlanan Fenerbahçe Ülker, skorer oyuncuları Jasikevicius ve Ukic'in sayılarıyla farkı 8 sayıya (30-38) kadar düşürmeyi başarırken, Ogilvy'in pota altından bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Cola Turka, devreyi de 51-38 önde kapadı. İki takımın sayı bulmakta zorlanarak başladığı üçüncü periyotta 25. dakika 55-46 Beşiktaş Cola Turka lehine skorla geçildi. Chatman ve Serkan'ın peş peşe üç sayılık atışlarıyla farkı yeniden 17 sayıya (51-68) çıkaran siyah-beyazlılar karşısında, seyircisinin de desteğini alarak etkili hücumlar yapan Fenerbahçe Ülker, farkı 8 sayıya kadar düşürmeyi başarırken üçüncü periyot, 71-63 Beşiktaş Cola Turka üstünlüğüyle tamamlandı. Ömer ve Serkan'ın karşılıklı üç sayılık atışlarıyla başlayan son periyotta iki takım da maçı kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Fenerbahçe Ülker, bitime 3 dakika kala Kaya Peker'in sayısıyla farkı 5 sayıya kadar (78-83) düşürürken, Chatman ve Ogilvy'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Cola Turka, son dakikasına 81-89 girdiği maçı 92-84 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu da olan Ogilvy, 9 ribaundla oynadı. Bu oyuncuyu 8 ribaundla takım arkadaşı Cevher izlerken, Fenerbahçe Ülker'de en çok ribaund olan oyuncu 6 ile Kaya Peker oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Aytuğ Etki xx, Alper Özgök xx, Fatih Arslanoğlu xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 13, Ömer xx 15, Tomas xx 12, Kaya xx 12, Lavrinovic xx 2, Jasikevicius xx 12, Oğuz xx 12, May x, Preldzic x 6, Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 16, Serkan xxx 17, Kemp xxx 14, Cevher xxx 14, Ogilvy xxxx 22, Likholitov xx 2, Bekir xx 3, Mustafa xx, Cüneyt xx, Hüseyin xx 2, Ignerski 2 1. Periyot: 19-28 Devre: 38-51 3. Periyot: 63-71