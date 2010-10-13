-POTADA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDAN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Basketbolda Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen arasında yapılan 26. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sarı-lacivertli taraftarlar, yeni transferleri Kaya Peker'e formasını öptürdü. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan maçta, ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçe Ülker oyuncularının lehine tezahürat yapan sarı-lacivertli taraftarlar, Efes Pilsen'de forma giyerken gerilimli play-off final serisindeki hareketlerinden dolayı tepki gösterdikleri Kaya'ya ''Formanı öp Kaya'' diye tezahürat yaptı. Bunun üzerine Kaya, formasını öperek, taraftarları selamladı ve ısınmaya devam etti. Ancak daha sonra Fenerbahçe Ülkerli taraftarlar ''O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. Özür dile Kaya, özür dile'' diye tezahürat yapınca, Kaya bu kez bir elini taraftarlara doğru kaldırıp, diğer elini kalbine götürerek, özür diledi. -EFES PİLSEN'DE KEREM GÖNLÜM DE OYNADI- Efes Pilsen'de sakatlığı geçen Kerem Gönlüm, karşılaşmada forma giydi. Karşılaşmaya ilk 5'te başlamayan milli basketbolcu, ilk periyodun son 4 dakika 36 saniyesinde oyuna girdi. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan Miroslav Raduljica forma giymedi. Fenerbahçe Ülker'de ise yabancı kontenjanı nedeniyle Lynn Greer, kadroda yer almadı. -SALON DOLMADI- Basketbolda hafta sonu başlayacak lig öncesi yapılan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında taraftarlar salonu dolduramadı. Karşılaşmada Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yarısından fazlası boş kalırken, karşılaşmayı yaklaşık 4 bin basketbolsever izledi. Salondaki basketbolseverlerin büyük bölümü Fenerbahçe Ülkerli taraftarlardan oluşurken, sarı-lacivertliler takımlarını maçın başından itibaren coşkuyla destekledi.