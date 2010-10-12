-POTADA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Basketbolda 26. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi yarın belli olacak. Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker ile play-off finalisti Efes Pilsen, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 26. kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. -KUPAYI EN FAZLA EFES PİLSEN KAZANDI- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez kazanan Efes Pilsen, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor. Kupayı ilk kez 1985-86 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1997-98, 1999-2000 ve 2005-2006 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Efes Pilsen, geçen sezon finalde Fenerbahçe Ülker'i normal süresi 63-63 berabere biten karşılaşmada, uzatma sonunda 81-74 yenerek, 8. kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. -FENERBAHÇE ÜLKER'İN 4 KUPASI VAR- Kupanın finalisti Fenerbahçe Ülker'in ise 4 kupası var. Kupada 9. kez final oynayan sarı-lacivertliler, 1989-90, 1990-91 ve 1993-94 sezonlarında kupanın sahibi oldular. Fenerbahçe Ülker, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesini götürmüştü. Kupada 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 4. kez final oynayan Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda Türk Telekom'a 83-79, 2008-2009 sezonunda da Efes Pilsen'e uzatma sonunda 81-74 yenildi.