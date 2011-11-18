T24 LogoT24 Logo
Spor

Potada Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 21:03

-Potada Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Milangaz'a 8 bin, Galatasaray Medical Park'a da 3 bin lira para cezası verdi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ligde Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanan derbi maçta, taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle siyah-beyazlı takıma toplamda 8 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, yine ligde Galatasaray Medical Park ile Anadolu Efes arasında yapılan karşılaşmada, taraftarlarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle sarı-kırmızılı takımı 3 bin lira para cezası ile cezalandırdığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24