-Potada Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Milangaz'a 8 bin, Galatasaray Medical Park'a da 3 bin lira para cezası verdi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ligde Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanan derbi maçta, taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle siyah-beyazlı takıma toplamda 8 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, yine ligde Galatasaray Medical Park ile Anadolu Efes arasında yapılan karşılaşmada, taraftarlarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle sarı-kırmızılı takımı 3 bin lira para cezası ile cezalandırdığı belirtildi.