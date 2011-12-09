-Potada Beşiktaş kadın takımının iki yüzü... -Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde son sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, FIBA Avrupa Kupası'nda ise grubunu lider olarak tamamladı -TKBL'de 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Avrupa'da ise 6 maçta tek yenilgiyle grubu tamamladı İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - Ercan Doğan - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ile FIBA Avrupa Kupası'nda iki farklı görüntüsüyle dikkati çekiyor. TKBL'de 12. ve averajla son sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise 4 takımlı grubunu lider olarak tamamladı. TKBL'de şu ana dek 7 maç yapan Beşiktaş, çok kötü bir performans sergileyerek ligin dibine demir attı. Geçmiş sezonlarda zirveye oynayan siyah-beyazlı takım, bu sezon ise oldukça başarısız bir performans sergiliyor. Ligin 7. haftası geride kalırken, ''Kara Kartallar'', sadece 1 galibiyet elde edebildi. 6 maçından mağlup ayrılan Beşiktaş, 12 takımlı ligde topladığı 8 puanla, averajla son sırada yer aldı. Türkiye'de aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına büyük üzüntü yaşatan ve ligde sadece tek galibiyet alan Beşiktaş'ın kadın basketbol takımı, Avrupa'da ise bunun tersini yaptı. FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı ekip, ligdeki performansının aksine bu organizasyonda sadece tek yenilgi alarak grubu tamamladı. -Ligde tek galibiyetini Mersin B.Şehir Belediyesi karşısında aldı- Lige mağlubiyetle başlayan ve sadece 2. haftada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenebilen Beşiktaş, bu galibiyetin ardından üst üste 5 yenilgi alarak taraftarlarına üzüntü yaşattı. Son olarak kendi sahasında Samsun Basketbol'a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul Üniversitesi ile birlikte averajla son sırayı paylaştı. İlk haftada Homend Antakya Belediyesi'ne 69-48 mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 81-76 yenerek ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyet sonrası üst üste Galatasaray Medical Park'a 82-63, Ceyhan Belediyesi'ne 79-77, Kayseri KASKİ'ye 82-61, BOTAŞ'a 64-56 ve Samsun Basketbol'a 70-56 mağlup oldu. -Küme düşmeme mücadelesi veriyorlar- Beşiktaş, 7 maçta elde ettiği sonuçlarla ligin dibine demir atınca düşmeme mücadelesi vermeye başladı. Şu ana dek sadece 8 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, 11. sırada bulunan İstanbul Üniversitesi'nin ardından averajla son sırada yer aldı. -Ezeli rakiplerinin çok gerisinde kaldı- Siyah-beyazlı ekipte özellikle taraftarları en çok üzen konu, Fenerbahçe ve Galatasaray Medical Park gibi ezeli rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonda en sonda yer almak oldu. Galatasaray Medical Park ve Fenerbahçe şu ana dek sadece tek yenilgi alırken, 6'şar galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekip lider, sarı-lacivertli takım ise ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise bu rakiplerin aksine son sıradan kurtulup lige tutunma mücadelesi veriyor. -İtalyan hoca çare olamadı- Sezona uzun yıllar takımın başında bulunan antrenör Aziz Akkaya'nın yerine İtalyan çalıştırıcı Sandro Orlando'yu getirerek başlayan Beşiktaş'ta bu hamle ligde başarı için yetmedi. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan antrenör yönetiminde ligde çok kötü bir performans çizdi ve ligin son sırasına demir attı. -Sezon başındaki hava çabuk söndü- Sezon başında takımın geleceği konusunda tereddütler yaşanırken Beşiktaş, WNBA'den transfer edilen Amber Harris, Jantel Lavender ve Courtney Vandersloot'un yanı sıra Avrupa Şampiyonası'nda ilk sırada yer alan Rus Milli Takımı'nın oyuncusu İlona Korstin ile farklı bir hava yakaladı. WNBA'in genç oyuncularıyla, Rus Milli Takımı'nın yıldızını kadrosuna katarak sezona başlayan siyah-beyazlı ekibin umutları çabuk söndü. Ligde sezona yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta bu oyuncuların performansı da yeterli olmadı. Siyah-beyazlı takımın Ceyhan Belediyesi ile yaptığı maçta ödemelerde gecikme olduğu gerekçesiyle oynamayan Lavender ve Harris ile yollar ayrıldı. Vandersloot ve Korstin ile yoluna devam eden Beşiktaş, gecikmeden Ebony Hoffman'ı transfer ederek kadrosunu takviye etmesine rağmen istediği sonuçları alamadı. -Avrupa'da bambaşka bir Beşiktaş- TKBL'de çok kötü bir görüntü çizen Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Ligde sadece bir galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, FIBA Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda ise sadece 1 kez yenildi. Türkiye'de son sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa'da ise oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı ve grubu ilk sırada tamamladı. FIBA Avrupa Kupası'nda tek yenilgisini Rusya'nın Dinamo GUVD takımına deplasmanda 68-60 mağlup olarak alan Beşiktaş, Belçika'nın Lotto Young Cats ekibini 69-58, 84-77'lik skorlarla ve İsveç'in Telge Basket takımını da 70-68 ve 71-57'lik skorlarla yendi. ''Kara Kartallar'', grubun son maçında da daha önce yenildiği Dinamo GUVD'u dün İstanbul'da 67-58 mağlup ederek 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde etmiş oldu. -Orlando: ''En önemli oyuncularımızdan biri sakattı''- Beşiktaş'ın başında Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden, ancak ligde henüz istenen sonuçları aldıramayan İtalyan antrenör Sandro Orlando, iki kulvardaki performans farklılığını ligde bütün yabancıları kullanamamaya ve önemli oyunculardan biri olan İlsu Darıcıoğlu'nun uzun süreli sakatlığına bağladı. Orlando, FIBA Avrupa Kupası'nda 4 yabancı oyuncularını birden oynatabildiklerini belirterek, ''Türkiye'de ise statü gereği bunu yapamıyoruz. Ayrıca takımın en önemli oyuncularından biri sakattı. Bu bizi çok fazla etkiledi'' dedi. Bu arada, siyah-beyazlı ekibin ligde aldığı başarısız sonuçlar sonrası Tarsus Belediyesi maçının ardından takıma takviye konusunda çalışmalar yapılacağı ve bu yönde transferin gerçekleşeceği öğrenildi. (ED-ÇET-ZG)