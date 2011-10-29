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Spor

Pota'da Beşiktaş galip İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 20:47

-Pota'da Beşiktaş galip İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 81-76 yendi. Beşiktaş Milangaz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 47-35 konuk takımın üstünlüğüyle geçilirken, siyah-beyazlı takım ikinci yarıdaki performansıyla maçı 81-76 kazanmayı bildi. Beşiktaş'ta Jantel Lavender 26, Amber Harris 18 ve Ilona Korstin 14 sayı ile oynarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Shavonte Zellous 31, Latoya Thomas da 22 sayı kaydetti.

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