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Spor

Potada bayanlarda dev randevu

24 Nisan 2009 15:03


Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 18.00’de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması durumunda seriyi 3-0’a getirerek finale yükselecek.

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak derbi maçı Ozan Çakar, Semih Vural hakem ikilisi yönetecek.

Normal sezonda rakibini iki maçta da yendiği için 1-0 önde başladığı yarı finalde ilk karşılaşmayı da Kadıköy'de 82-72'lik skorla kazanan son 3 yılın şampiyonu Fenerbahçe, toplam 3 galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı seride 2-0 önde bulunuyor. Fenerbahçe, yarınki maçı da kazanırsa play-off finaline yükselecek.

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