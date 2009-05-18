Potada Aslan, Kartal'ı avladı

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka'yı 80-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Beşiktaş Cola Turka 10-7 önde geçerken, siyah-beyazlıların tüm sayıları Cevher'den geldi. Ardından üstünlüğü ele alan Galatasaray Cafe Crown, Graves, Hosley, Tolliver ve Hüseyin'in'ın basketleriyle 15-1'lik bir seri yakalayarak 8. dakikada skoru 22-11'e getirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 24-16 önde bitirdi.



2. çeyrekte de skor üretmekte sıkıntı yaşayan ve düşük bir şut yüzdesiyle oynayan Beşiktaş Cola Tuka karşısında dış atışlara yönelen Galatasaray Cafe Crown, bunda başarılı olurken, pota altını da iyi kullanarak farkı giderek açtı. Atkins, Hosley, Polat ve Murat ile 3 sayılık basketler bulan, pota altında ise Tolliver ve Graves ile basketler kazanan sarı-kırmızılılar, farkı 18. dakikada 19 sayıya (45-26) çıkardı. Devre 45-30 Galatasaray Cafe Crown'ın üstünlüğünde tamamlandı.



İlk yarının aksine ikinci yarıya oldukça kötü başlayan Galatasaray Cafe Crown, ilk 5 dakikada sayı üretemezken, Beşiktaş Cola Turka, Chatman, Muratcan ve Cevher'in basketleriyle 12-1'lik bir seri bularak farkı 26. dakikada 4 sayıya (46-42) indirdi. Sarı-kırmızılılar, Atkins ve Tolliver'in sayılarıyla biraz rahatlayarak son çeyreğe 55-47 galip durumda girdi.



Oldukça çekişmeli geçen son bölümde, Galatasaray Cafe Crown'da Tolliver ile Atkins, Beşiktaş Cola Turka'da ise Chatman ile Cevher skorer isimler oldular. Karşılıklı basketlerle geçen periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, özellikle son 2 dakikadaki oyunuyla farkı açarak Beşiktaş Cola Turka'yı 80-66 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.



Seride 3. karşılaşma 21 Mayıs Perşembe günü BJK Cola Turka Arena'da yapılacak.



Maç günü hakem değişikliği



Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka karşılaşmasında, Basketbol Federasyonu tarafından maç günü hakem değişikliğine gidildi.



Daha önce, mücadelenin başhakemi Erşan Kartal olarak açıklanırken, bugün hakem değişikliğine gidilerek başhakem Rüştü Nuran oldu.



Diğer yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile yönetim kurulu üyeleri de izlediler.



GALATASARAY CAFE CROWN: 80 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 66





Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Rüştü Nuran xx, Fatih Arslanoğlu x, Kaan Büyükçil x



Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xx 1, Tufan x, Graves xxx 13, Milojevic x 4, Tolliver xxx 20, Hosley xx 9, Hüseyin xx 6, Cemal x 2, Atkins xxx 18, Polat xx 3, Murat xx 4, Alican x



Beşiktaş Cola Turka: Muratcan xx 5, Chatman xxx 22, Baxter xx 7, Cevher xxx 20, Wesson xx 5, Haluk x 2, Adem xx 5, Mehmet x



1. periyot: 24-16



Devre: 45-30



3. periyot: 55-47



Beş faulle çıkan: 36.44 Milojevic (Galatasaray Cafe Crown)



