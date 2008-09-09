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Potada 879. kez

Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın Fransa ile karşılaşacak Türkiye bugüne dek oynadığı karşılaşmalarda 450 galibiyet aldı.

09 Eylül 2008 03:00


Yarın Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımıi bugüne dek oynadığı karşılaşmalarda 450 galibiyet aldı.

Türkiye, 2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda yarın Fransa ile kendi sahasında yapacağı karşılaşmada, tarihindeki 879. maçına çıkacak.

A Milliler, 72 yıllık tarihinde yaptığı 878 maçın 450'sini kazanırken, 426 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı. İlk resmi maçını ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

EN FARKLI SKORLAR
A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'de Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

BERABERLİKLER
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde 2 de beraberlik bulunuyor.

Beraberlik durumunda uzatmaya gidilmediği dönemde yapılan karşılaşmada, 13 Ekim 1963'de Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile 62-62 berabere kalan milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı.

FRANSA'YA ŞANSIMIZ TUTMUYOR
Öte yandan A milliler, tarihinde bugüne dek Fransa ile yaptığı 40 maçta 29 yenilgi, 11 galibiyet aldı.

Fransa ile ilk kez 1949'da Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan milliler, karşılaşmadan 47-33 yenilgiyle ayrılmıştı. Japonya'da 15. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 5'incilik maçında Fransa'ya 64-56 yenilerek 6. olan A Milli Takım, geçen yıl 35. Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ikinci tur F Grubu son maçında rakibine 85-64 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

RESMİ MAÇLAR
Türkiye, Fransa ile bugüne dek 23 resmi maç yaptı.

Resmi maçlarda da rakibine üstünlüğü bulunmayan Türkiye, 23 maçta 17 yenilgi, 6 galibiyet aldı. A Milli Takım, Fransa ile Avrupa Şampiyonası finallerinde 12 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 12 maçın 10'unda salondan yenilgiyle ayrılırken, 2 maçı kazandı.

1951 yılında Fransa'da yapılan şampiyonada rakibini 42-40 yenen Türkiye, 1997 yılında da İspanya'da yapılan şampiyonada rakibini 82-71 mağlup etti.

A Milli Takım, başantrenör Bogdan Tanjeviç döneminde Fransa ile 2'si resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, Tanjeviç döneminde rakibiyle yaptığı 6 maçın 2'sini kazandı, 4'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.

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