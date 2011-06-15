-POTADA "DEV" MÜCADELE İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Ülker'i rakip sahada 72-71 yenen Galatasaray Cafe Crown, seride durumu 3-2'ye getirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 4. dakika 7-7 berabere geçilirken, Fenerbahçe Ülker pota altında Lavrinovic ve Oğuz, Galatasaray Cafe Crown da Ermal ile etkili oldu. Sarı-lacivertli takım, Preldzic'in dış atışlardan rahat bir şekilde bulduğu basketlerle üstünlük kurmaya çalışırken, konuk takım Ermal ve Haluk ile rakibine karşılık verdi ve 9. dakikada skoru 19-19 olarak eşitledi. Ancak daha sonra Preldzic ve Ukic ile sayı üretmeye devam eden Fenerbahçe Ülker, ilk periyodu 24-19 üstün geçti. İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Andric ve Shipp'in basketleriyle yakaladığı 7-2'lik seriyle 13. dakikada beraberliği sağladı: 26-26. Uyguladığı etkili savunmayla rakibini birçok hücumdan boş gönderen sarı-kırmızılı takım, Shipp'in 16. dakikada kaydettiği basketle 33-32 öne geçti. Galatasaray Cafe Crown, Andric ve Shipp'in pota altındaki basketleriyle oyundaki etkinliğini sürdürürken, Fenerbahçe Ülker son anda Ukic'in kaydettiği üç sayılık basketle ilk yarının 41-41 berabere bitmesini sağladı. İkinci yarıya sert savunmayla başlayan iki takım da skor bulmakta zorlanırken, 25. dakikaya 46-43 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle girildi. Düşük tempoda devam edilen ve takımların özellikle hücumda çok top kaybı yaptığı karşılaşmada, Galatasaray Cafe Crown son bölümünde pota altında Andric ile etkili oldu ve son saniyede Caner'in kaydettiği 3 sayılık basketle 4. çeyreğe 56-53 önde girdi. Son periyota Shumpert ve Caner'in basketleriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 32. dakikada farkı 7 sayıya (53-60) çıkardı. Ancak seyircisinin de ateşli desteğini arkasına alan Fenerbahçe Ülker; Ömer, Ukic ve Lavrinovic ile 10-2'lik bir seri yakalayarak, 36. dakikada üstünlüğü geri aldı: 63-62. Oldukça çekişmeli geçen ve karşılıklı basketlerin devam ettiği karşılaşmada son dakikaya 71-69 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle girildi. Bitime 49 saniye kala sarı-kırmızılı takım Evren'in serbest atıştan kazandırdığı sayıyla farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. Fenerbahçe Ülker'in hücumunda Ukic bitime 25.42 saniye kala kullandığı üç sayılık basketi sayıya çeviremezken, Galatasaray Cafe Crown, son hücumunda bitime 96 salise kala Shipp'in attığı zor basketle 72-71 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım, böylece seyircisinin önünde şampiyonluk için sahaya çıkan ezeli rakibine bu fırsatı vermedi ve 3-1 geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi. Final serisindeki altıncı maç, Galatasaray Cafe Crown'un ev sahipliğinde 17 Haziran Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 14, Ömer xx 7, Tomas x 3, Lavrinovic xx 12, Oğuz xx 11, Preldzic xxx 16, Kaya xx, Kinsey x 6, Jasikevicius x 2 Galatasaray Cafe Crown: Johnson x, Shipp xxx 13, Evren x 3, Shumpert xx 6, Ermal xxx 12, Tutku xx 7, Haluk xx 4, Andric xxxx 22, Caner xx 5 1. Periyot: 24-19 Devre: 41-41 3. Periyot: 53-56