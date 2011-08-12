-Potada 2011-2012 sezonunun maç programı belli oldu İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2011-2012 sezonu fikstür kura çekimi yapıldı. İzmir'de yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticilerinin yanı sıra, kulüp yöneticilerinin de katıldığı fikstür kura çekimi sonunda 2011-2012 sezonunun maç programı belli oldu. İlk devrenin 14-15 Ocak 2012'de sona ereceği Beko Basketbol Ligi'nde ikinci devre 28-29 Ocak 2012'de başlayacak. Geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray'ın 12. haftada karşılaşacağı Beko Basketbol Ligi'nde ilk devrenin programı şöyle: 1. Hafta: 15-16 Ekim 2011 Aliağa Petkim-Hacettepe Üniversitesi Fenerbahçe Ülker-Trabzon Basket Olin Edirne-Galatasaray Mersin Büyükşehir Belediyesi-Tofaş Banvit-Pınar Karşıyaka Erdemir-Anadolu Efes Türk Telekom-Antalya Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş-Bandırma Kırmızı 2. Hafta: 22-23 Ekim 2011 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Antalya Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes-Aliağa Petkim Bandırma Kırmızı-Türk Telekom Trabzon Basket-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hacettepe Üniversitesi-Olin Edirne Tofaş-Erdemir Galatasaray-Banvit 3. Hafta: 29-30 Ekim 2011 Aliağa Petkim-Tofaş Fenerbahçe Ülker-Bandırma Kırmızı Olin Edirne-Anadolu Efes Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Banvit-Hacettepe Üniversitesi Erdemir-Trabzon Basket Türk Telekom-Beşiktaş Galatasaray-Pınar Karşıyaka 4. Hafta: 5-6 Kasım 2011 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom Antalya Büyükşehir Belediyesi-Erdemir Anadolu Efes-Banvit Bandırma Kırmızı-Mersin Büyükşehir Belediyesi Trabzon Basket-Aliağa Petkim Hacettepe Üniversitesi-Galatasaray Tofaş-Olin Edirne Beşiktaş-Fenerbahçe Ülker 5. Hafta: 12-13 Kasım 2011 Aliağa Petkim-Antalya Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom Olin Edirne-Trabzon Basket Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Banvit-Tofaş Erdemir-Bandırma Kırmızı Hacettepe Üniversitesi-Pınar Karşıyaka Galatasaray-Anadolu Efes 6. Hafta: 19-20 Kasım 2011 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Ülker Antalya Büyükşehir Belediyesi-Olin Edirne Anadolu Efes-Hacettepe Üniversitesi Bandırma Kırmızı-Aliağa Petkim Trabzon Basket-Banvit Türk Telekom-Mersin Büyükşehir Belediysi Tofaş-Galatasaray Beşiktaş-Erdemir 7. Hafta: 26-27 Kasım 2011 Aliağa Petkim-Beşiktaş Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka Olin Edirne-Bandırma Kırmızı Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Ülker Banvit-Antalya Büyükşehir Belediyesi Erdemir-Türk Telekom Hacettepe-Tofaş Galatasaray-Trabzonspor 8. Hafta: 3-4 Aralık 2011 Pınar Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Fenerbahçe Ülker-Erdemir Bandırma Kırmızı-Banvit Trabzon Basket-Hacettepe Üniversitesi Türk Telekom-Aliağa Petkim Tofaş-Anadolu Efes Beşiktaş-Olin Edirne 9. Hafta: 10-11 Aralık 2011 Aliağa Petkim-Fenerbahçe Ülker Anadolu Efes-Trabzon Basket Olin Edirne-Türk Telekom Banvit-Beşiktaş Erdemir-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hacettepe Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Tofaş-Pınar Karşıyaka Galatasaray-Bandırma Kırmızı 10. Hafta: 17-18 Aralık 2011 Pınar Karşıyaka-Erdemir Antalya Büyükşehir Belediyesi-Anadolu Efes Fenerbahçe Ülker-Olin Edirne Mersin Büyükşehir Belediyesi-Aliağa Petkim Bandırma Kırmızı-Hacettepe Üniversitesi Trabzon Basket-Tofaş Türk Telekom-Banvit Beşiktaş-Galatasaray 11. Hafta: 24-25 Aralık 2011 Aliağa Petkim-Erdemir Anadolu Efes-Bandırma Kırmzı Olin Edirne-Mersin Büyükşehir Belediyesi Banvit-Fenerbahçe Ülker Trabzon Basket-Pınar Karşıyaka Hacettepe Üniversitesi-Beşiktaş Tofaş-Antalya Büyükşehir Belediyesi Galatasaray-Türk Telekom 12. Hafta: 30-31 Aralık 2011 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkim Antalya Büyükşehir Belediyesi-Trabzon Basket Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Mersin Büyükşehir Belediyesi-Banvit Bandırma Kırmzı-Tofaş Erdemir-Olin Edirne Türk Telekom-Hacettepe Üniversitesi Beşiktaş-Anadolu Efes 13. Hafta: 4 Ocak 2012 Aliağa Petkim-Olin Edirne Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka Anadolu Efes-Türk Telekom Banvit-Erdemir Trabzon Basket-Bandırma Kırmızı Hacettepe Üniversitesi-Fenerbahçe Ülker Tofaş-Beşiktaş Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyesi 14. Hafta: 7-8 Ocak 2012 Aliağa Petkim-Banvit Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes Olin Edirne-Pınar Karşıyaka Mersin Büyükşehir Belediyesi-Hacettepe Üniversitesi Bandırma Kırmızı-Antalya Büyükşehir Belediyesi Erdemir-Galatasaray Türk Telekom-Tofaş Beşiktaş-Trabzon Basket 15. Hafta: 14-15 Ocak 2012 Pınar Karşıyaka-Bandırma Kırmızı Antalya Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Anadolu Efes-Mersin Büyükşehir Belediyesi Banvit-Olin Edirne Trabzon Basket-Türk Telekom Hacettepe Üniversitesi-Erdemir Tofaş-Fenerbahçe Galatasaray-Aliağa Petkim