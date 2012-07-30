Potanın Perileri olimpiyatlarda ikinci galibiyetini aldı

2012 Londra Olimpiyatlarında Türkiye Kadın Basketbol takımı Çek Cumhuriyetini 61-57 ile geçti.

Tuğba, Nevriye, Holingsvorth, Birsel ve Şaziye ilk beşiyle maça başlayan Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 478 puanla 4. sırada yer alan Çek Cumhuriyeti'ni tarihinde ilk defa yendi.

Potanın Perileri, daha önce Çek Cumhuriyeti ile 2005, 2007 ve 2011 Avrupa Şampiyonaları’nda karşılaşmış ve sahadan hep mağlup ayrılmıştı.

2012 Londra Olimpiyatlarında Türkiye Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 3. maçını 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.15'te ABD ile yapacak.



