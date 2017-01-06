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Spor

Potada 14. hafta heyecanı

Haftanın en önemli maçlarında Anadolu Efes-Galatasaray ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

06 Ocak 2017 13:14

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak TED Ankara Kolejlier-Trabzonspor Medical Park karşılaşmasıyla başlayacak.

Geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'e konuk olacak.

13. haftayı Anadolu Efes karşısında aldığı 81-75'lik skorla lider bitiren Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda karşılaşacak.

 

14. hafta programı

 

7 Aralık

16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park

16.00 İstanbul BBSK - Banvit

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ

18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir

8 Aralık Pazar

15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece

16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol

18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe.

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basketbolGalatasarayAnadolu EfesFenerbahçe

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