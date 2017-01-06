Potada 14. hafta heyecanı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak TED Ankara Kolejlier-Trabzonspor Medical Park karşılaşmasıyla başlayacak.
Geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'e konuk olacak.
13. haftayı Anadolu Efes karşısında aldığı 81-75'lik skorla lider bitiren Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda karşılaşacak.
14. hafta programı
7 Aralık
16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park
16.00 İstanbul BBSK - Banvit
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ
18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir
8 Aralık Pazar
15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece
16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol
18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe.