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Spor

Pota derbisinde kazanan Beşiktaş

Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank: 80-78 Maç seyircisiz oynandı Kartal seriye bağladı: Üst üste 8'inci galibiyet Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo J

16 Aralık 2017 18:02

Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank: 80-78

Maç seyircisiz oynandı

Kartal seriye bağladı: Üst üste 8\'inci galibiyet

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 11\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 80-78 mağlup etti. 
Akatlar Spor Salonu\'nda siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 24-23 önde geçti. 2\'nci periyotta vites yükselten Beşiktaş, savunmadaki etkili oyunuyla 18-12\'lik çeyrek skoru yakaladı ve devreye 5 sayı farkla önde girdi: 41-36. 
3\'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, rakip potaya 25 sayı gönderdiği çeyreği 66-56 önde kapattı. Son periyotta Galatasaray iyi bir performans göstererek farkı indirse de rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-78 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 9\'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 6\'ncı mağlubiyetini tattı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş\'tan Jon Diebler oldu.

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