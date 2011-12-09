'Poşu' davası 23 Mart'a ertelendi



T24 - Molotoflu eyleme katıldığının tek kanıtı olarak boynundaki poşui gösterilen ve hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen üniversite öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün yargılandığı davada, mahkeme avukatların bütün taleplerini reddederek, davayı 23 Mart 2012’ye erteledi.







Fırat haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada savcı, "Sanığın, puşi taktığı için değil, KCK adına molotoflu eyleme katıldığı tespit edildiği için yargılandığını" öne sürdü, "Zaten puşi takmak da yasalarımızda suç değildir" dedi.



Savcının ardından söz alan Cihan Kırmızıgül'ün avukatı, telefon kayıtlarının araştırılmasını, BİM ve BİM'in karşısında bulunan kuyumcudaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Ayrıca 3'ü gizli 7 tanığın olay yerinde keşif yapılarak dinlenmesini talep etti.



Savcı bütün taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkeme, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.



Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, bütün talepleri reddederek, duruşmayı 23 Mart 2012 tarihine erteledi. Bunun üzerine Kırmızıgül'ün avukatı Sait Tanrıverdi, yargılamadaki hukuksuzlukları protesto etmek için duruşmadan çekildi.



Duruşma öncesinde Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi de destek için Beşiktaş Adliyesi'ndeydi. Af Örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kitle adına basın açıklaması yapıldı. Ahmet İnsel’in okuduğu basın açıklamasında, Cihan Kırmızıgül ve Hopa'da 22 öğrenci, toplam 500'ün üzerinde tutuklu üniversite ve lise öğrencisinin terörle mücadele kapsamında yargılandığını hatırlatılarak şöyle dendi:



"Yargılanmalarına sebep olan suçlar, basın açıklaması yapmak, halay çekmek, fikir beyan etmek gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanımı alanına giren eylemler. Suç olmayan eylemlerin suça dönüştürülmesinin yanında, emniyet görevlilerinin suça suçlu bulmasına da sık şahit oluyoruz. Gençler, öğrenciler, doğum yeri dikkat çekenler, olağan şüpheli olarak tutuklanıyor."



Kırmızıgül'ün, Kağıthane'de bir markete molotof kokteyli atıldığı gün arkadaşını ziyaret etmeseydi, otobüs durağında beklerken tutuklanmayacağını belirtilen açıklamada, "Boynunda taşıdığı puşi dışında kendisini olayla ilişkilendirecek en ufak bir şüphe nedeni bulunmaksızın 22 aydır Tekirdağ F Tipi Kapalı cezaevinde. 5. duruşmada savcı Cihan'ın saldırıyla ilgili bütün suçlardan beraatini ve tahliyesini istedi. "6. duruşmada ise görevli savcının değişmesinin ardından, aynı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Bu talebin puşi dışındaki tek dayanağı, olay günü yazılmış tutanakla ve birbiriyle çelişen polis beyanları" dedi.









