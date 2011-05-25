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POSTER YAKILMASINA SORUŞTURMA AYDIN (A.A)

25 Mayıs 2011 21:45

-POSTER YAKILMASINA SORUŞTURMA AYDIN (A.A) - 25.05.2011 - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça beldesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yakıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, AK Parti Atça Belde Teşkilatı görevlileri, sabah geldiklerinde belde binasında asılı bulunan Başbakan Erdoğan'ın posterinin yakıldığını tespit ederek, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Atça Belde Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşı meydanında bulunan parti binasında asılı posterin yakılmış olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, ''Bu çirkin davranış hiçbir şekilde Atçalı hemşehrilerimiz tarafından da kabul edilemez. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz'' dedi.

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