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Dünya

Poster kızı Bettie öldü

Fotoğraflarıyla 1950'lerde büyük şöhrete kavuşan ve pop kültürün ikonları arasına yerleşen Bettie Page 85 yaşında öldü

12 Aralık 2008 02:00

Fotoğraflarıyla 1950'lerde büyük şöhrete kavuşan ve görüntüleri zaman içinde pop kültürün ikonları arasına yerleşen poster kızı (pin-up modeli) Bettie Page, 85 yaşında öldü.

Los Angeles'ta geçen hafta kalp krizi geçiren ve bilinci kapanan Page'in, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Page'in temsilcisi Mark Roesler, "güzelliğin vücuda gelmiş hali" olarak tanımladığı ünlü modelin, bir kuşağın unutamadığı isimler arasında olduğunu söyledi.

Büyük şöhrete kavuştuğu ve aynı oranda tepki topladığı yılların ardından uzun süre kamuoyundan kaçan Page, yıllar sonra yeniden medya kuruluşlarına röportaj vermeye başlamış ancak fotoğrafının çekilmesini istememişti.

Yaşlı halinin fotoğrafı yok

Yaşlı halinin fotoğraflanmasını istemediğini dile getiren ünlü model, "yaşlı film yıldızlarıyla aynı durumdayım. Bu beni üzüyor. Onları da hep genç halleriyle hatırlamak istiyoruz" diye konuşmuştu.

Çok sayıda şarkıya, kitaba, film ve belgesele konu olan Bettie Page, bazı kadın hakları savunucuları tarafından da "kadınların özgürleşmesinin öncülerinden" kabul edilmişti.

Page, 1998 yapımı "Bettie Page: Pinup Queen" adlı belgeselde de yer almıştı.

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