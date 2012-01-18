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Ekonomi

Pos'tan banka kartıyla para çekilebilecek

Banka kartlarıyla işyerlerindeki Pos'lardan nakit para çekilebilecek. Maksimum tutar 100 TL olacak.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Banka kartlarıyla işyerlerindeki Pos'lardan nakit para çekilebilecek. Maksimum tutar 100 TL olacak. Uygulama şimdilik İstanbul'da 51 markette başladı.


Bankalararası Kart Merkezi (BKM), VISA, MasterCard ve tüm bankaların katılımıyla hayata geçirilen PosPara ile, ATM aramaya gerek kalmadan, işyerlerindeki Pos üzerinden VISA Electron veya Maestro banka kartları ile işlem yapılarak, kasalardan minimum 10 TL, maksimum 100 TL nakit çekimi yapılabiliyor.


Nakit çekimi yapabilmek için VISA Electron veya Maestro banka kartı ile minimum 10 TL alışveriş yapılması gerekiyor. Alışveriş yapılan tutar ile nakit çekilen tutar arasında bir eşitlik olması gerekmiyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, banka kartının alışverişlerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan PosPara’nın şimdilik İstanbul’daki 51 markette uygulandığını, yakın dönem içinde daha fazla işyerinde kullanılabileceğini söyledi.



31 Ocak'a kadar komisyon yok


Canko, “Kart sahipleri 31 Ocak 2012 tarihine kadar PosPara ile işyerlerinden nakit çektiklerinde bir komisyon ödemiyorlar. Ancak ilerleyen dönemlerde üye bankalar, önceden kart sahiplerini bilgilendirerek farklı uygulamalara geçebilirler” dedi.



Tüm banka kartları için geçerli


PosPara tüm bankaların VISA Electron ve Maestro banka kartlarına sunuluyor.


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