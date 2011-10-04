-Postacılardan üç madalya ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda bir gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Makedonya'nın Ohrid kentinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Posta Dağıtıcıları Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türk takımından Yeliz Ayyıldız, bayanlar bireysel 5 bin metrede bronz madalya elde etti. Bayanlar takım yarışmasında ise Türkiye, Romanya'nın ardından ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 10 bin metrede ise Sebahattin Tatar bronz madalya kazandı. Türk milli takımından Eskeri Aktan da, ''en teknik yürüyüş'' ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan ve Romanya'nın katıldığı şampiyonayı, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural ile yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Özay Atbaş ile bazı daire başkanları da izledi.