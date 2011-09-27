-Postacılar madalya için yürüyecek ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Milli Takımı, çantasına mektup yerine bu sefer Balkan Şampiyonası'nda madalya koyabilmek için Makedonya'da yürüyecek. Yürüyüş Milli Takımı, Makedonya'nın Ohrid kentinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Posta Dağıtıcıları Balkan Yürüyüş Şampiyonası için Ankara'daki çalışmalarını tamamladı. Sporculuğunun yanı sıra milli takımın antrenörlüğünü de yapan takım kaptanı Sebahattin Tatar yönetimindeki Türk takımında, bayanlarda Yeliz Ay Yıldız, Nebahat Atasoy ve Gülşen Eser ile erkeklerde Eskeri Aktan, Selçuk Çelik, Koray Koca ve Kadir Öztürk madalya mücadelesi verecek. Sebahattin Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 11 ülkenin katılacağını söyledi. Bu yıl 40.sı düzenlenecek şampiyonada madalyalar kazanmak istediklerini belirten Tatar, şunları kaydetti: ''Türkiye'ye şampiyonlukla dönmeyi hedefliyoruz. PTT Genel Müdürümüz Osman Tural büyük destek veriyor. Takımın da motivasyonu üst seviyede. Şampiyonada asfalt parkurda 10 kilometre yürüyeceğiz. Posta dağıtmak için yürüyen sporcularımız şimdi de madalya için yürüyecek.'' -''Yürümek hayatım oldu''- Milli takımın bayanlardaki tek posta dağıtıcısı olan Gülşen Eser de posta dağıtıcılığının aynı zamanda sporla iç içe olduğunu dile getirdi. ''Posta dağıtırken her gün 5-6 kilometre yürüyorum'' diyen Eser, şunları anlattı: ''Hem dağıtıcıyım, hem spor yapıyorum. Mektup dağıtarak antrenman yapıyorum. Daha sonra eve gelip dinlendikten sonra tekrar antrenmana gidiyorum. Posta dağıtıcısı olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Kendime çok güveniyorum. Üç yıllık posta dağıtıcısıyım ve milli taktımdaki ikinci yılım. Artık yürümek benim hayatım oldu. İzmir'de görev yapıyorum. İzmir'in sokaklarını adım adım bilirim. Sokaklarda yürümeye aşina olmak benim için bir avantaj. Derece yapmak için elimden geleni yapacağım.'' -''Bu sefer altın istiyorum''- PTT Trabzon Başmüdürlüğünde çalışan milli takım sporcularından Nebahat Atasoy da, ''Spora 2000 yılında başladım ve bugüne kadar milli takımda görev aldım. Daha önce ikincilik ve üçüncülüklerim var. Bu sefer altın madalya kazanmak istiyorum'' diye konuştu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Yeliz Ay Yıldız da, yıl boyu antrenman yaptıklarını ve Türkiye'ye madalya getirmek istediklerini dile getirdi. -''Hergün 10 kilometre yürüyorum''- Diyarbakır'da posta dağıtıcısı olarak görev yapan Eskeri Aktan ise ''Başarılı olmak istiyorum'' dedi. İşi nedeniyle yürümeye alışkın olduğunu belirten Aktan, ''Günde 10 kilometre yürüyorum. İşim gereği koşturuyorum. 2003 yılında altın madalya kazanmıştım. Bu sene bunu yenilemek istiyorum'' diye konuştu.