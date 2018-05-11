Postacı Yürüyüş Yarışması finali Eskişehir'de yapıldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali\', Eskişehir\'de yapıldı. Yarışmada dereceye giren 3 kadın postacı ile 5 erkek postacı Balkanlar\'da düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Eskişehir\'de gerçekleştirilen 47\'nci Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali\'ne çeşitli illerden 35 kadın postacı ile 58 erkek postacı katıldı. Atatürk Bulvarı\'ndaki yarışma öncesinde PTT Mehter Takımı, gösteri sundu. Yarışmayı CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya ile çok sayıda kişi izledi.

Yarışmada erkekler 10 kilometrelik, kadınlar ise 5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda kadınlarda 1\'inciliği Ankara\'dan Esra Sağlam, 2\'nciliği İzmir\'den Gülşen Eser ve 3\'üncülüğü Ankara\'dan Nermin Aslanoğlu kazandı. Erkeklerde ise 1\'inci Ankara\'dan Serkan Doğan, 2\'nci Bursa\'dan Kadir Çolak, 3\'üncü Ankara\'dan Hanefi Çobanoğlu, 4\'üncü Düzce\'den Selim Köseer, 5\'inci de Van\'dan Tarık Karabulut oldu. İlk 3\'e giren kadınlar ile ilk 5\'e giren erkeklerin Bosna-Hersek\'te yapılacak olan \'Balkan Ülkeleri Postacı Yarışması\'nda Türkiye\'yi temsil edecekleri belirtildi.

Yarışmada erkeklerde takım halinde birinci Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinci Bursa PTT Başmüdürlüğü ve üçüncü İstanbul PTT Başmüdürlüğü olurken kadınlarda ise takım halinde birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinciliği Ankara PTT Genel Müdürlüğü ve üçüncülüğü de İzmir PTT Başmüdürlüğü elde etti. Dereceye girenlere madalya ve kupaları yarışmayı izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya ödül töreninde yaptığı konuşmada, \"Her yıl bir ilimizde bu yarışmanın finalini yapıyoruz. PTT A.Ş. bir holding olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bankacılıktan, lojistiğe, kargoculuğa işte bu anlamda holding olmanın bir getirisi olacaktır. Bunun yanında holding olma yolunda ilerleyen PTT A.Ş.\'nin sporda da var olduğunu bu etkinliklerle göstermiş oluyoruz\" dedi.

EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI, İKİNCİ OLDU

Yarışmada kadınlarda ikinci olan Gülşen Eser\'in eşi Hüsnü Eser de erkeklerde yarışmaya katıldı ancak dereceye giremedi. İzmir\'den yarışma için Eskişehir\'e gelen Eser çifti yarışmaya 3 yaşındaki oğlu Göktuğ Eser\'i de getirdi. 11 yıldır PTT\'de çalışan ve 8 yıl posta dağıtıcılığı yapan Gülşen Eser, \"Çok çalıştık, çok emek harcadık. Çok şükür ki dereceye girdim. Şimdi 3 kadın, 5 erkek olarak ülkemizi Bosna Hersek\'te yapılacak olan Balkan ülkeleri postacı yarışmasında temsil edeceğiz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.



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