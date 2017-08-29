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Postacı Nevzat'tan, Dumlupınar Meydan Muharebesi filmi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- MESLEĞİNİN zorluklarını göstermek için daha önceleri kısa filmler çekerek bunları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan Kütahyalı posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan bir film çekti

29 Ağustos 2017 21:11

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- MESLEĞİNİN zorluklarını göstermek için daha önceleri kısa filmler çekerek bunları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan Kütahyalı posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi\'ni anlatan bir film çekti.
Kütahya PTT Müdürlüğü\'nde görev yapan Nevzat Çoban, yönetmenliğini ve başrolü kendisini üstlendiği \'Dumlupınar Meydan Muhaberesi\' adlı filmin çekimlerini merkeze bağlı Doğuluşah Köyü\'nde gerçekleştirdiğini söyledi. Filmde gönüllülerin rol aldığını kaydeden Çoban, Dumlupınar Meydan Muharebesi filminde şehit olan bir postacının hikayesini anlattığını belirtti. Nevzat Çoban, filminin tanıtımı bugün Zafer Meydanı\'nın Cumhuriyet Caddesi girişinde yaptı. Kütahya Belediyesi\'ne ait dev ekranda 36 dakikalık filmi basın mensuplarına ve halka izlettiren Çoban çok zor şartlar altında film çekimini tamamladığını ifade ederek şöyle konuştu:
\"Filmi başta Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Savaşın ve bu acıların üstünden 95 yıl geçmesine rağmen binlerce şehit verilerek destanların yazıldığı, kesin zaferin ilan edilip Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi\'nin ne acıdır ki bir tane filmi yoktur. Çok kısa belgeseller vardır. Her türlü riski alarak, bu yola çıktım. Filmde 200 vatandaş rol aldı. Filmde şehit olan bir postacını hikayesi anlatılıyor.\"

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