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Dünya

Postacı gelmemiş, selam vermemiş; 8 yılda yarım tondan fazla posta biriktirdi, yakalandı

Postacının garajında 573 kilo 'kayıp' posta bulundu

31 Ocak 2018 10:36

İtalya'da en az 8 yıldır postaları teslim etmeyip biriktiren bir postacı sonunda yakalandı. Vicenza kentinde yaşayan postacının evinde ve garajında toplam 573 kg ağırlığında "kayıp" posta bulundu.

İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki Napolili postacının evinde ve garajında, 2010 yerel seçimlerine ait kampanya broşürlerinin yanı sıra çok sayıda fatura, vergi formu, mektup gibi dökümanlara rastlandı.

Postacı, geri dönüşüm alanında çalışan gönüllülerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Bir depodan çıkan malzemeyi geri dönüşüme hazırlayan gönüllüler, İtalyan posta servisi Poste Italiane'ye ait 25 karton kutu görünce şüphelendi. Polise haber verilmesi üzerine yapılan incelemede deponun eskiden bir postacı tarafından kullanıldığı belirlendi. Postacının evinde ve garajında yapılan aramada da yarım tondan fazla sahibine iletilmemiş posta bulundu.

Polisin açıklamasında, 573 kg'lik bu "birikmiş postanın" İtalya'da bugüne kadar ele geçirilenler içinde en büyüğü olduğu belirtildi.

Vicenza posta ofisine teslim edilen postaların geç de olsa sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

Haber sosyal medyada, etkinliğiyle meşhur olmayan posta servisinin eleştirilmesine neden oldu.

Kimileri, postaları çalan memurun yıllarca yakayı ele vermemesini denetimsizliğe bağlarken kimileri de "Bunun neresi haber? Bizim postalar da ya gelmiyor ya da açılmış olarak geliyor" gibi ironik yorumlarda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da, bankalardan ve vergi idaresinden gelen taahhütlü mektupları teslim etmediği için postacının "Aziz" ilan edilmesi gerektiğini yazdı.

Postacının ismi açıklanmaken Napolili olduğunun vurgulanmasını "ırkçılık" diye niteleyenler de oldu.

İtalya'da 2013 yılında da Sardinya adasında bir köyde yaşayan postacının 400 kg ağırlığındaki postayı teslim etmeyip evinde biriktirdiği ortaya çıkmıştı. Bu vakada postacıyı tanıyanlar, muhtemelen "tembelliği" nedeniyle postaları teslim etmediğini söylemişti.

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