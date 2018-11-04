Posta yazarından Sıla yorumu: Bizim gerizekalılar utanmadan 'Kim haklı?' tartışması yapıyor

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğü oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Posta yazarı Candaş Tolga Işık Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesiyle ilgili "Bizim gerizekalılar 'Ne yaptı da şiddet gördü acaba?' diye soruyor. Utanmadan milletin gözünün içine bakarak alttan alta 'Kim haklı?' tartışması yapıyorlar" yorumunda bulundu.

" Bir başka kadın çıkıp akla ziyan sözler söyleyebiliyor"

Ahmet Kural tarafından Sıla'ya uygulanan şiddetin yorumlanma biçimine tepki gösteren yazar, 'Kim haklı' tartışması yapıldığına dikkati çekerek, "Memleketteki aklını yitirme halinin onlarca emaresinden biri de bu! Bir kadın çıkıp diyor ki 'Şiddet gördüm, kafamda kül tablası kırıldı.' Bizim gerizekalılar 'Ne yaptı da şiddet gördü acaba?' diye soruyor. Utanmadan milletin gözünün içine bakarak alttan alta 'Kim haklı?' tartışması yapıyorlar.Daha da acısı bir başka kadın çıkıp 'Her ilişkide itiş kakış olur. Kadın istemezse dayak yemez' kabilinden akla ziyan sözler söyleyebiliyor. Velhasıl acınacak haldeyiz Türkiye’m" diye yazdı.

Candaş Tolga Işık'ın "Kadın 'dayak yedim' diyor ahali 'kim haklı' tartışması yapıyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz