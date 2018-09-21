Posta yazarından MHP'ye: 'Bu nasıl Türkiye partisi olmaktır' diye soran seçmene ne cevap verecek

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'dan aday çıkarmayacağız" açıklamasını yorumladı. Işık, MHP'nin yerel seçimlerde kazanma ihtimali yüksek 15-20 il belediyesi belirleyip bunlara yoğunlaşacağını bildirdi. Yazar, MHP'ye "Kazansın, kaybetsin mühim değil ama bir ülkücü için MHP’ye oy vermek bir duruş, bir tavırdır. MHP yönetimi aday göstermedikleri illerde 'Bu nasıl Türkiye partisi olmaktır?' diye soran seçmene ne cevap verecek merak ediyorum" sorusunu yöneltti.

Yazar Işık'ın "Siyaseten mantıklı ama MHP misyonuna ters" başlığıyla (21 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"MHP Lideri Bahçeli dün partisinin İstanbul’da aday göstermeyeceğini Ankara ve İzmir için ise henüz karar vermediklerini açıkladı. MHP’nin son iki yerel seçimde üç büyük şehirdeki performanslarına bakalım:

2009

İstanbul: Yüzde 5.1

Ankara: Yüzde 26.9

İzmir: Yüzde 7.2

2014

İstanbul: Yüzde 4

Ankara: Yüzde 7.8

İzmir: Yüzde 8

Bu rakamlara bakarak MHP’nin İstanbul’a bir aday göstermemesi mantıklı. Aslına bakarsanız Mansur Yavaş’ın Ankara’ya aday olduğu 2009 seçimlerini istisna kabul edersek, Ankara ve İzmir için de benzer şey söylenebilir. MHP 2009’da 10, 2014’te 8 il belediyesi kazandı. Bahçeli’nin dünkü sözlerinden sonra birkaç MHP’li kaynakla konuştum. MHP 2019 seçimleri için kazanma ihtimali yüksek 15-20 il belediyesi belirleyip bunlara yoğunlaşacakmış.

Diğerlerinde ise AK Parti adayını destekleyeceklermiş. Siyaseten mantıklı bir hamle, itiraz etmiyorum. Ancak MHP gibi köklü bir siyasi hareketin bazı illerde daha seçime girmeden mağlubiyetini duyurması bu partinin geçmişine, tarihine, misyonuna ne kadar yakışıyor onu da seçmeninin takdirine bırakıyorum.

Kazansın, kaybetsin mühim değil ama bir ülkücü için MHP’ye oy vermek bir duruş, bir tavırdır. MHP yönetimi aday göstermedikleri illerde “Bu nasıl Türkiye partisi olmaktır?” diye soran seçmene ne cevap verecek merak ediyorum."

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