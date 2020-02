Posta yazarı: İstanbul'da bu iki isim aday gösterilirse çarşı karışır!

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, yaklaşan yerel seçim öncesi AKP ve CHP'de işaret ettiği iki ismin aday gösterilmesi halinde, İstanbul'da dengelerin değişeceği yorumunda bulundu. Yazıda bahsedilen iki isim Binali Yıldırım ve Muharrem İnce. Işık'a göre İnce CHP'nin kazanma ihtimali en güçlü adayı. İnce'nin adaylık ihtimalinin düşük olduğunu varsayan yazar, "Her ikisi de aday olursa tadından yenmez bir İstanbul seçimi yarışı seyrederiz" vurgusu yaptı.

"Kimse İstanbul’a “garanti” gözüyle bakamaz"

Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul'da bu iki isim aday gösterilirse çarşı karışır!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Yerel seçim yaklaşıyor. Aday adayları yavaş yavaş çıkıyor meydana. Parti kulisleri çok hareketli. Yerel seçime dair tüm partilerin öncelikli hedefi ise İstanbul’u kazanmak.



İstanbul’da seçimin dengelerini değiştirecek iki aday var.



Birincisi Binali Yıldırım, ikincisi Muharrem İnce.



Binali Yıldırım AK Parti’nin adayı olur mu?



Binali Bey başbakanlığı döneminde bu fikre sıcak bakmıyordu. Ancak şu sıralar yakın çevresinden gelen haberler Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına eskiye göre daha olumlu baktığını gösteriyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’a “aday olacaksın” derse şahsi tasarrufu ne olursa olsun adaydır.



Muharrem İnce’nin son kurultay krizi sonrası İstanbul’a aday gösterilmesi düşük bir ihtimal. Lakin aday gösterilirse CHP kazanma ihtimali en güçlü adayı çıkarmış olur. Senaryolara gelince...



Binali Yıldırım aday olur, İnce olmazsa AK Parti için İstanbul’da rahat bir seçim geçer.



Muharrem İnce aday olur, Binali Yıldırım aday olmazsa; CHP İstanbul’da bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alır ve kazanma ihtimali en yüksek partidir. Peki her ikisi de aday olur ya da her ikisi de aday olmazsa? Her ikisi de aday olursa tadından yenmez bir İstanbul seçimi yarışı seyrederiz ve seçim gecesi sandıklar açılana dek kimse İstanbul’a “garanti” gözüyle bakamaz.



Hiçbiri aday olmazsa (yerel seçimde bir koalisyon yapılmaz) ve hiç tahmin edemediğimiz sürpriz bir aday çıkmazsa şu an sahnedeki isimler arasında Gürsel Tekin’le CHP bir adım önde görünüyor."

Yazının tamamı için tıklayın