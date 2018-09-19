Posta yazarı: Dolar dün 6 gün önceki değerine geri geldi; biz bu faizi niye arttırdık?

Merkez Bankası Türk Lirası likiditesini sıkıştırmaya, döviz likiditesini gevşetmeye ve bu yolla para politikasını yürütmeye yönelik çeşitli adımlar attı. TL'nin dış ve iç değerindeki hızlı kaybın önüne geçmek amacıyla adımlar atan Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 625 baz puan arttırdı. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, bu gelişmeler ışığında doların dün 6 gün önceki değerine geri gelmesine dikkati çekerek, "Madem eskiye dönecektik biz bu faizi niye artırdık?" sorusunu yöneltti.

Işık, Merkez Bankası'nın son adımını değerlendirdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Madem eskiye dönecektik biz bu faizi niye arttırdık ?

Meşhur bir hikaye vardır. Şeyh devenin üstünde, köle önlerinde çölde yürürken köle “Çok yoruldum biraz da ben bineyim deveye” der.

Şeyh “Olur ama önce biraz bu devenin dışkısından yemen lazım” diye cevap verir.

Köle yer, deveye biner.

Bir süre sonra şeyh yorulur, köleye “Hadi in de ben bineyim deveye” der.

Köle “Tabii” der ve ekler “Ama önce bu devenin dışkısından yemen lazım.”

Şeyh de çaresiz yer deve dışkısından.

Şeyh devenin üzerinde köle önlerinde yürürken ikisinin de aklında şu soru vardır: “Madem eskiye dönecektik biz bu haltı niye yedik?”

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 6 küsur artırmasının üzerinden 6 gün geçti.

Dolar dün 6 gün önceki değerine geri geldi.

Sorum şu: Madem eskiye dönecektik biz bu faizi niye artırdık?"

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