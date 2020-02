Posta yazarı Doğan Medya Grubu'nun satılmasını yazdı: Basın özgürlüğü...

Posta yazarı Oral Çalışlar, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışını değerlendirdi. Çalışlar, Aydın Doğan'ın kendisine "Dengeli, yumuşak ve sakin tutumunu ailecek çok beğeniyoruz" dediğini aktararak, "Demirören ailesine de, hayırlı olsun diyor, başarılı olmalarını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

Çalışlar "Aydın Bey" başlığıyla yayımlanan yazısını "Basın özgürlüğü meselesi ise, bir sorun olarak, biz gazetecilerin önünde duruyor" diye noktaladı. Çalışlar'ın yazısı şöyle:

2012 yılının sonlarıydı. Ahmet Altan ve bazı yazarlar, Taraf'tan istifa etmişti. Taraf'tan, gazetenin başına geçme teklifi aldım.

Radikal yazarıydım. Sorunlu bir gazeteyi devralmak konusunda tereddütlerim vardı. Epeyce süre kararsız kaldım.



Aydın Doğan'ı aradım. "Karar senin. Kendini sınamak istiyorsan bir dene. Gitmeni istemem, gider de sıkıntı çekersen kapımız sana her zaman açık. Başarılar dilerim" dedi.



Kafamda soru işaretleri olmasına rağmen, Taraf macerasına girdim. Sonrası malum... Çıkan gerilim nedeniyle, üçüncü ayın sonunda, yazar ve yönetici 24 kişi istifa ettik… İşsiz kaldım. Aydın Doğan, "Dön Radikal'e ve başla" dedi. Radikal basılı halden dijitale döndü, devam ettim… Radikal'in yayın hayatı son bulunca, POSTA’da yazmaya başladım.



Kişisel gazetecilik hikayemde, Aydın Doğan’ın önemli yeri var. Katkı ve desteği var. Dostluğunu hep yanımda hissettim. Kendisiyle sohbet ederken, hep vurguladığı şu sözler beni mutlu etti: "Dengeli, yumuşak ve sakin tutumunu ailecek çok beğeniyoruz."



Doğan Grubu



Bir gazete ve medya patronu olarak, Aydın Doğan, Türkiye'nin son 40 yılında rolü olan bir isim. Yunus Nadi, Nadir Nadi ve Simavi ailesi, gazeteleriyle, gençlik yıllarıma damga vurdular. Asil Nadirler, Dinç Bilginler, Cem Uzanlar, Babıali'den gelip geçti. Doğan Grubu, 1979’da girdiği medya dünyasında, alanını sürekli genişletti. Toplumsal hayatın şekillenmesinde, tayin edici rolü oldu. Uzun yıllar boyunca, ülkenin en büyük medya grubu olarak, övgünün de öfkenin de, her zaman muhatabıydı.



Türkiye'nin en etkili yayın kuruluşlarına sahipseniz, siyasetin çelişmelerinden ve kavgasından uzakta bir yaşam sürmeniz, elbette mümkün değildir. Aydın Doğan da, özellikle son yıllarda, büyük altüst oluştan, fazlasıyla nasibini aldı.



Son konuşmalarımızın birinde, "Artık torunlarımla oynamak istiyorum. Sakin bir yaşam sürmek istiyorum. Ama buna fırsat bulamıyorum. Her gün bir sorun çıkıyor." diyordu.



Doğan yayın grubu, medyada bir aktördü ve ne olup bitiyor öğrenmek isteyenler için, ana kaynaklardan biriydi. Sevabıyla, günahıyla çok tartışılan bu kurumun, habercilikteki şöhreti, inkar edilemez. Aydın Doğan için yeni ve sakin bir hayat başlıyor. Kendisine sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum… Demirören ailesine de, hayırlı olsun diyor, başarılı olmalarını ümit ediyorum.



Basın özgürlüğü meselesi ise, bir sorun olarak, biz gazetecilerin önünde duruyor.