Posta yazarı: CHP yönetimi bu işi yapmazsa; yerel seçim büyük bir drama dönüşür

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir" açıklamasını hatırlattı. Yazar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından hareketle CHP seçmeninin yönetimde değişiklik beklentisine işaret etti. CHP yönetiminin seçmenini yeniden heyecanlandıracak adaylar bulması gerektiğini savunan Işık, "Aksi halde bu yerel seçim CHP için büyük bir drama dönüşür. Demedi demeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Işık'ın "CHP seçmeni sandığa gitmezse..." başlığıyla (20 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nde şöyle konuşmuş: “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin. Sandığa herkesin gitmesi lazım. Seçmenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok.” Seçimin hemen ertesinde yazmıştım. CHP seçmeni esaslı bir yenilik-değişim-dönüşüm görmezse önümüzdeki seçim ciddi anlamda sandığa gitmeyerek bu durumu protesto edebilir. Sosyolog falan değilim. Anket de yapmadım. Peki, bunu neye dayanarak söylüyorum? Çevreme! Tanıdıklarıma!

Neredeyse her seçim seferberlik ilan edercesine CHP için çalışan hatta kendisini bırakıp etrafındakileri ikna etmek için uğraşan muhalif arkadaşlarıma, dostlarıma...

Geçmişte CHP’ye oy veren neredeyse bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor: “CHP’de bir şeyler değişmeden bundan sonra beni sandığa kimse götüremez.” Seçmenin lüksü var yok orasını ben bilmem. Lakin yerel seçim yaklaşırken CHP yönetiminin yapması gereken en önemli işlerden biri seçmenini yeniden heyecanlandıracak adaylar bulmak, söylemler geliştirmek. Aksi halde bu yerel seçim CHP için büyük bir drama dönüşür. Demedi demeyin."

Yazının tamamı için tıklayın