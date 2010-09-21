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Spor

POSTA GÜVERCİNLERİ, FUTBOL TAKIMINA SPONSOR OLDU MANİSA (A.A)

21 Eylül 2010 13:49

-POSTA GÜVERCİNLERİ, FUTBOL TAKIMINA SPONSOR OLDU MANİSA (A.A) - 21.09.2010 - Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik sıkıntıları kendisine sponsor olan posta güvercinleriyle aşmaya çalışacak. Manisa'da geçen sezon Amatör Kümede ve A Genç müsabakalarında şampiyon olan ve bu sezon 1. Amatör Küme'ye yükselen eden Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmak için başlattığı çözüm arayışlarında, ilginç bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulübün sıkıntılarını duyan eski futbolcusu ve kuş meraklısı Ali İhsan Arslan (43), yetiştirdiği ve bu alanda düzenlenen yarışlara katıldığı 40 adet posta güvercinini takıma sponsor yaptı. Horozköy Gençlik İhtisas yöneticileriyle görüşen Arslan, bugüne kadar birçok genel klasman ve maraton yarışlarında dereceler elde eden posta güvercinlerinin tüm gelirini sponsorluk anlaşması doğrultusunda kulübe bıraktı. Şampiyon posta güvercinlerinin bugüne kadar kazandıkları tüm kupaları da düzenlenecek bir gecede, açık artırmayla satılarak gelir elde edilmesi için kulübe teslim eden Arslan, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1980-1992 yılları arasında Horozköyspor'da futbol oynadığını ve dolayısıyla amatör bir kulübün sıkıntılarını çok iyi bildiğini ifade etti. Arslan, bir ayakkabı imalathanesinde çalıştığını ve son 10 yıldır posta güvercinlerine merak saldığını anlatarak, şunları söyledi: ''Tüm Türkiye Şampiyonaları'nı takip ediyorum. Son 3 yılda posta güvercinlerimle katıldığım maraton ve genel klasman yarışlarında dereceler elde ettim. Horozköyspor'a destek olmak amacıyla kazandığım kupaları açık artırmayla satarak gelirini kulübe vereceğim. Posta güvercinlerimle bundan sonraki yarışlarda da büyük ödüller alacağıma inanıyorum. Onları da Horozköyspor'a bağışlayacağım. Bunun herkese  örnek olmasını istiyorum. Gerekirse şampiyon olan posta güvercinlerimi de açık artırmayla satıp gelirini kulübe vereceğim. Yeter ki gençlerimiz kötü alışkanlıklarından vazgeçsinler, spor yapsınlar.'' Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü Asbaşkanı Erol Esim ise 10 yılı aşkın süredir kapalı olan spor kulüplerinin 3 yıl önce yeniden faaliyetlerine başladığını ve kısa süre içerisinde büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Son 2 yıl içinde alınan başarıların herkesi umutlandırdığını ve 1. Amatör Küme'de de aynı başarılara imza atmayı amaçladıklarını ifade eden Esim, bu noktada önlerindeki en büyük sıkıntının ise maddi imkansızlıkları olduğunu dile getirdi. Kulüp olarak eğitim düzeyi son derece düşük bir mahallede bulunduklarına işaret eden Esim, kulübün yaşatılmasının buradaki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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