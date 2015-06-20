Posta: AKP ile MHP anlaştı, yolsuzluklara Yüce Divan yolu açılacak, 8 bakanlık MHP'nin olacak

Posta gazetesi, MHP, CHP'nin HDP'li koalisyon önerisine kapıları kapattığını ve AKP ile anlaştığını öne sürdü. Anlaşmaya göre sekiz bakanlık MHP'nin olacak ve çözüm süreci devam edecek.

O anlaşmaya göre oluşacak tablo şöyle:

- Meclis Başkanı MHP'li olacak.

- Çözüm Süreci'ne 'Demokratikleşme' denecek. Çatışmasız ortamın devamı için adımlar sürecek. Terör başlarsa kararlılıkla üstüne gidilecek.

- 4 eski bakanın Yüce Divan'a yollanmasına AKP engel olmayacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasal Sınırlar' içine kendi isteğiyle çekilecek. MHP Erdoğan'ın Saray'dan çıkıp Çankaya'ya dönmesi için ısrar etmeyecek.

- MHP'ye 8 bakanlık verilecek. İkisi başbakan yardımcılığı olacak. Ekmeleddin İhsanoğlu dışişleri, Murat Başesgioğlu İçişleri, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ekonomi bakanı olacak.