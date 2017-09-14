T24 LogoT24 Logo
Gündem

Posof'ta yangın

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN’ın Posof İlçesi Türkgözü Köyü'nde Gürcistan sınırına yakın bölgede çıkan bitki örtüsü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

14 Eylül 2017 18:50

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN’ın Posof İlçesi Türkgözü Köyü\'nde Gürcistan sınırına yakın bölgede çıkan bitki örtüsü yangınında 20 hektar alan zarar gördü.
Posof\'un Türkgözü Köyü manda yatağı mevkinde belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çıkan dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisiyle artan yangını yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatırken yaklaşık 20 hektarlık alan kül oldu.
Türkgözü Köyü Muhtarı Yavuz Hazır, \"Köye ait merada çıkan yangında 20 hektar alan yandı. Jandarma, Orman İşletme Şefliği personeli, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangını söndürdük. Can ve mal kaybımız yok\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper TURGUTPOSOF Ardahan DHA ARDAHANın PosofKöyü GürcistanPosof Türkgözü KöyüKısaJandarmaTürkgözü Köyü Muhtarı Yavuz HazırJandarma OrmanCanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24