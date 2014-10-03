'Poşetli Dede' bankalar tarafından özel araçla alınıyormuş

Konya'da sokaklarda yaşayan, halk arasında 'Garip' veya 'Poşetli Dede' olarak tanınan ve manevra yapan otobüsün altında kalarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Mehmet Keleş'in, iki kamu bankasındaki yaklaşık 1 milyon 100 bin lira parasıyla ilgili ayrıntılar arasında 'bankaların özel araçları ile alınarak para yatırmaya gittiği" de var.

İsmail Akkaya'nın DHA'daki haberine göre, "Çevredekilerin verdiği para ve yemekle geçimini sağlayan, kıyafetinin üzerine üşümemek için poşet giyen ve kentte herkes tarafından sevilen 'Poşetli dede', memleketi Çorum’un Laçin İlçesi'ne bağlı Çamlıpınar Köyü’nde toprağa verildi."

Esnaf anlattı

'Poşetli Dede' ile ilgili haberler gündemde yerini alırken, özellikle bankalardaki parası çok konuşulmuştu. Kazanın ardından yaşlı adamın nüfus ve banka hesap cüzdanını polise teslim eden esnaf F.Ş, Mehmet Keleş'in, 1978 yıllarında Konya'ya geldiğini nasıl yaşam sürdüğünü anlattı.

'Poşetli Dede'te babasının sahip çıktığını, kimseden yardım istememesine rağmen, çevredekilerin de yardım ettiğini" ifade eden F.Ş., "Son yıllarda ısınmak için vücuduna poşet ve gazete kâğıdı parçalarıyla sardığını; temiz elbise veren olursa da onları yırttığını; hatta 'Yırtık Dede' olarak da bilindiğini anlattı.

F.Ş., '"Poşetli Dede'nin banka hesabını, babasının açıtığını" da ifade etti.

'Banka müdürleri odasında ağırlardı'

Esnaf F.Ş 'Poşetli Dede'nin hayatıyla ilgili şunları da ekledi:

"Mehmet amca, aklı yerinde birisiydi. Çevredekilerin verdiği paraları toplayıp 15- 20 bin lira olunca bizden banka cüzdanını alır parayı yatırmaya giderdi. Bazen tanınmamak için ayakkabı boyasıyla sakallarını siyaha boyardı. Bazen de bankalar tarafından özel araçla alınırdı ve banka müdürleri onu odalarında ağırlardı."

'Eşinden dolayı hayata küsmüş'

Çorum’da iki evlilik yapan Mehmet Keleş’in, çocuğu olmadığı ve iki eşinden de boşandığı öğrenildi. "İkinci eşinin de Keleş’in sokaklarda dilencilik yaptığı için evi terk ettiği ve başka bir erkekle yaşamaya başladığı ve daha sonra sevgilisi tarafından öldürüldüğü" öne sürülürken, "Mehmet Keleş’in, eşi evi terk ettikten sonra Çorum’dan ayrılıp Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokaklarda yaşadığı; bunalıma girdiği; 34 yıl önce de Konya’ya geldiği" öğrenildi.

'Poşetli Dede'nin parası kamuya kalsın'

Babasının Mehmet Keleş'in vasisi olduğunu ifade eden F.Ş., "babasının ileride bir şey olursa para devlette kalsın diye kamu bankalarından hesap açtığını" da ekledi.

Konya'da bir grup avukat da, 'Poşetli Dede' ve 'Garip' olarak tanınan 75 yaşındaki Mehmet Keleş'in, çevredekilerin verdiği paraları toplayıp iki kamu bankasına yatırdığı yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın dilencilikten elde edildiği için kamuya kalması için Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu.