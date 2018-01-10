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Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan  otomobilde, üzerinde 'Herşey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

10 Ocak 2018 12:29

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan  otomobilde, üzerinde \'Herşey çocukların mutluluğu için\' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada üzerinde \'Herşey çocukların mutluluğu için\' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan, Emrah K. (32) ve Mustafa U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Konya\'da piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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