Poşet içinden, kalaşnikof çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da asayiş kontrolü yapan polisi, görüp kaçan şüphelinin attığı poşetin içinden kalaşnikof marka tüfek çıktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Polisler, asayiş kontrolü yaptığı sırada bir kişinin kaçtığı fark etti. Ekipler ara sokaklara giren kişinin kaçtığı sırada elindeki poşeti attığını gördü. Yapılan incelemede poşet içinde kalaşnikof marka tüfek ve bu silaha ait mermiler bulundu. Olay yerine gelen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, konuyla ilgili görevlilerden bilgi aldı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.



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